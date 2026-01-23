Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCSB, umilită şi la conferinţa de presă. Antrenorul lui Dinamo, fără milă: "S-a pus doar problema câte dăm" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | FCSB, umilită şi la conferinţa de presă. Antrenorul lui Dinamo, fără milă: “S-a pus doar problema câte dăm”

FCSB, umilită şi la conferinţa de presă. Antrenorul lui Dinamo, fără milă: “S-a pus doar problema câte dăm”

Dan Roșu Publicat: 23 ianuarie 2026, 7:47

Comentarii
FCSB, umilită şi la conferinţa de presă. Antrenorul lui Dinamo, fără milă: S-a pus doar problema câte dăm

Mario Kovacevic, pe banca lui Dinamo Zagreb - Profimedia Images

Antrenorul lui Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, a ţinut să răsucească cuţitul în rana celor de la FCSB, după victoria clară a croaţilor, 4-1. “S-a pus doar problema câte dăm”, a spus tehnicianul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Jucătorii mei au meritat această victorie. Am știut că suntem echipa mai bună. Am început foarte bine meciul, apoi poate ne-am relaxat puțin spre finalul primei reprize.

FCSB, umilită şi la conferinţa de presă

Acolo m-am supărat puțin pe jucători la pauză. Repriza a doua a fost exact pe gustul nostru. A fost doar o chestiune de câte goluri vom marca. S-a pus doar problema câte dăm. Ne bucură atât victoria, cât și jocul prestat.

Toți cei care au intrat au reacționat foarte bine. Cele cinci schimbări sunt foarte importante. Îi motivez pe toți să își folosească șansele. Nici nu am vrut să-l schimb pe Beljo, pentru că a fost foarte bun”, a declarat Mario Kovačević.

Reacția croaților după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Croații au fost în extaz și au lăudat jocul lui Dinamo Zagreb, din meciul cu FCSB. Ei au transmis că roș-albaștrii au fost „demolați” în duelul din Europa League.

Reclamă
Reclamă

“Seară de vis pe Maksimir. Dinamo i-a demolat pe români, Beljo a fost erou cu două goluri marcate. Dinamo a făcut ce trebuia, a învins-o pe FCSB. Fotbaliștii au jucat un meci extrem de important cu încredere și au dominat, au controlat în mare parte evenimentele de pe teren pe tot parcursul meciului.

Românii au fost subordonați războinicilor albaștri și nu au putut concura cu adevărat serios”, au notat croații de la sportske.hr.

Povestea tragică a Corinei, tânăra moartă alături de fetiţa ei de 5 ani pe A1 spre Deva. Crescuse în plasamentPovestea tragică a Corinei, tânăra moartă alături de fetiţa ei de 5 ani pe A1 spre Deva. Crescuse în plasament
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Observator
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Arma puternică pe care o are UE împotriva lui Trump, dacă acesta se răzgândește din nou. Experții o numesc „bazooka” și provoacă pagube enorme
Fanatik.ro
Arma puternică pe care o are UE împotriva lui Trump, dacă acesta se răzgândește din nou. Experții o numesc „bazooka” și provoacă pagube enorme
10:54
„O echipă modestă. Nici măcar de nivelul…”. Croații, concluzie devastatoare despre FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb
10:33
Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu. Fanii au făcut spectacol înaintea meciului cu Hermannstadt
10:21
Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer. Calificare fără emoții în optimi la Australian Open
9:55
Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League
9:33
„Așa a făcut toată viața lui”. Denis Alibec, șanse mari să plece de la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb
9:24
Alegeri la Barcelona: cu cine va lupta Joan Laporta
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 4 Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START 5 Mihai Stoica, anunţ despre transferuri înainte de Dinamo Zagreb – FCSB! Ce face cu cele 6 milioane de la Gigi Becali 6 Sorana Cîrstea – Naomi Osaka 1-2. Românca, eliminată în turul 2 de la Australian Open. Moment tensionat la final
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia