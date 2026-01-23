FCSB, umilită şi la conferinţa de presă. Antrenorul lui Dinamo, fără milă: "S-a pus doar problema câte dăm" - Antena Sport

Antrenorul lui Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, a ţinut să răsucească cuţitul în rana celor de la FCSB, după victoria clară a croaţilor, 4-1. “S-a pus doar problema câte dăm”, a spus tehnicianul.
“Jucătorii mei au meritat această victorie. Am știut că suntem echipa mai bună. Am început foarte bine meciul, apoi poate ne-am relaxat puțin spre finalul primei reprize.
FCSB, umilită şi la conferinţa de presă
Acolo m-am supărat puțin pe jucători la pauză. Repriza a doua a fost exact pe gustul nostru. A fost doar o chestiune de câte goluri vom marca. S-a pus doar problema câte dăm. Ne bucură atât victoria, cât și jocul prestat.
Toți cei care au intrat au reacționat foarte bine. Cele cinci schimbări sunt foarte importante. Îi motivez pe toți să își folosească șansele. Nici nu am vrut să-l schimb pe Beljo, pentru că a fost foarte bun”, a declarat Mario Kovačević.
Reacția croaților după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1
Croații au fost în extaz și au lăudat jocul lui Dinamo Zagreb, din meciul cu FCSB. Ei au transmis că roș-albaștrii au fost „demolați” în duelul din Europa League.
“Seară de vis pe Maksimir. Dinamo i-a demolat pe români, Beljo a fost erou cu două goluri marcate. Dinamo a făcut ce trebuia, a învins-o pe FCSB. Fotbaliștii au jucat un meci extrem de important cu încredere și au dominat, au controlat în mare parte evenimentele de pe teren pe tot parcursul meciului.
Românii au fost subordonați războinicilor albaștri și nu au putut concura cu adevărat serios”, au notat croații de la sportske.hr.
