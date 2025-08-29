FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, victorii pentru coeficientul României! Salt de trei locuri - Antena Sport

România a beneficiat de cele trei victorii obţinut joi seară de echipele româneşti în cupele europene. FCSB a defilat în meciul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, în timp ce Universitatea Craiova şi CFR Cluj şi-a câştigat meciurile din Conference League.

Chiar dacă doar FCSB şi Universitatea Craiova au mers mai departe, cele trei victorii contează pentru România, care a urcat pe locul 21 în clasament.

FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, victorii pentru coeficientul României

În acest moment, România are 22.750 şi se află peste ţări precum Croaţia, Ungaria şi Serbia. Faptul că FCSB şi Universitatea Craiova s-au calificat în Europa League, respectiv Conference League, ne dau speranţe că ţara noastră mai poate urca în clasament şi că în viitor, campioana îşi va începe parcursul în turul 2 preliminar Champions League.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, FCSB şi Universitatea Craiova trebuie să facă puncte în continuare şi în toamnă, iar România să fie măcar printre primele 23 de ţări ale Europei în acest clasament.

Cum se calculează? Punctele obţinute de echipe se adună, după care se împart la numărul de echipe din ţara respectivă care au luat startul în cupele europene. În ceea ce priveşte România, este vorba de patru echipe. O victorie primeşte două puncte, în timp ce un egal primeşte un punct.