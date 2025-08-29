FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, victorii pentru coeficientul României! Salt de trei locuri - Antena Sport

Închide meniul
FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, victorii pentru coeficientul României! Salt de trei locuri

Europa League

FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, victorii pentru coeficientul României! Salt de trei locuri

Publicat: 29 august 2025, 10:09

FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, victorii pentru coeficientul României! Salt de trei locuri

Jucătorii FCSB-ului / Sport Pictures

România a beneficiat de cele trei victorii obţinut joi seară de echipele româneşti în cupele europene. FCSB a defilat în meciul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, în timp ce Universitatea Craiova şi CFR Cluj şi-a câştigat meciurile din Conference League.

Chiar dacă doar FCSB şi Universitatea Craiova au mers mai departe, cele trei victorii contează pentru România, care a urcat pe locul 21 în clasament.

FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, victorii pentru coeficientul României

În acest moment, România are 22.750 şi se află peste ţări precum Croaţia, Ungaria şi Serbia. Faptul că FCSB şi Universitatea Craiova s-au calificat în Europa League, respectiv Conference League, ne dau speranţe că ţara noastră mai poate urca în clasament şi că în viitor, campioana îşi va începe parcursul în turul 2 preliminar Champions League.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, FCSB şi Universitatea Craiova trebuie să facă puncte în continuare şi în toamnă, iar România să fie măcar printre primele 23 de ţări ale Europei în acest clasament.

UEFA.com
UEFA.com

Cum se calculează? Punctele obţinute de echipe se adună, după care se împart la numărul de echipe din ţara respectivă care au luat startul în cupele europene. În ceea ce priveşte România, este vorba de patru echipe. O victorie primeşte două puncte, în timp ce un egal primeşte un punct.

Tragerea la sorţi a grupelor Europa League

Cele 36 de echipe care au obţinut calificarea vor fi împărţite în patru urne de câte 9 echipe, în funcţie de coeficentul UEFA al cluburilor. FCSB va face parte din urna 3. Fiecare club va întâlni câte două adversare din fiecare urnă, una acasă şi alta în deplasare.

Urnele Europa League

  • Urna 1: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburg, Aston Villa
  • Urna 2: Fenerbahce, Braga, Steaua Roșie Belgrad, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, PAOK, Maccabi Tel Aviv
  • Urna 3: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice
  • Urna 4: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann
