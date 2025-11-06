Flavius Daniliuc, jucătorul lui Basel, a copilărit în România: "E o ţară cunoscută pentru asta" - Antena Sport

Flavius Daniliuc este jucătorul lui Basel care a copilărit în România, ţara în care sunt născuţi părinţii săi. Fundaşul de 24 de ani cotat la 2.7 milioane de euro s-a născut la Viena, părinţii săi fiind din Suceava.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea duelului dintre Basel şi FCSB (joi, 19:45), Daniliuc şi-a adus aminte de trăirile din România, o ţară pe care nu mai are motive să o viziteze după ce majoritatea prietenilor şi rudelor s-au mutat peste hotare.

Flavius Daniliuc, jucătorul lui Basel, a copilărit în România

„(n.r. – Cât de des îți vizitezi rudele din România?) Vizitam mai des când eram mic. Nu mai este cazul acum, pentru că foarte mulți s-au mutat și nu mai trăiesc în România. Nu prea mai am motive acum să vizitez țara.

Orice amintire din România, în care am petrecut timp cu familia împreună, este frumoasă. România este cunoscută pentru faptul că este o țară mai liberă. Există legi și acolo, dar te poți bucura mai mult de viață.

Când eram mai mic, împreună cu fratele meu ne jucam cu mingea pe străzi. Dacă aș fi pus să aleg cea mai frumoasă amintire din România, asta ar fi, faptul că am petrecut timp cu familia și că ne bucuram de un sentiment de libertate”, a spus Daniliuc.