Basel - FCSB LIVE TEXT (19:45). Campioana caută a doua victorie în grupa de Europa League. Echipele probabile - Antena Sport

Basel – FCSB, duelul din etapa a patra a grupei de Europa League, va fi în format live text, pe as.ro și în aplicația AntenaSport, de la ora 19:45. Campioana României caută a doua victorie în grupă.

FCSB are trei puncte după primele trei meciuri jucate în Europa League. Roș-albaștrii au învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles în prima etapă, unicul gol al meciului fiind marcat de David Miculescu.

Basel – FCSB LIVE TEXT (19:45)

FCSB a fost învinsă ulterior de Young Boys la București, scor 0-2, și de Bologna, tot pe Arena Națională, scor 1-2.

Basel are de asemenea trei puncte, după primele trei meciuri disputate în grupa de Europa League. Elvețienii au învins-o pe teren propriu pe Stuttgart, scor 2-0, fiind învinși de Freiburg (1-2) și de Lyon (0-2), în deplasare.

Basel și FCSB s-au duelat ultima dată într-un meci amical în 2020, elvețienii câștigând meciul cu 2-0. Cele două formații s-au întâlnit și în grupele Champions League din sezonul 2013-2014, atunci când ambele partide s-au încheiat la egalitate, scor 1-1.