Basel - FCSB LIVE TEXT (19:45). Campioana caută a doua victorie în grupa de Europa League. Echipele probabile - Antena Sport

Basel – FCSB, duelul din etapa a patra a grupei de Europa League, va fi în format live text, pe as.ro și în aplicația AntenaSport, de la ora 19:45. Campioana României caută a doua victorie în grupă.
FCSB are trei puncte după primele trei meciuri jucate în Europa League. Roș-albaștrii au învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles în prima etapă, unicul gol al meciului fiind marcat de David Miculescu.
Basel – FCSB LIVE TEXT (19:45)
FCSB a fost învinsă ulterior de Young Boys la București, scor 0-2, și de Bologna, tot pe Arena Națională, scor 1-2.
Basel are de asemenea trei puncte, după primele trei meciuri disputate în grupa de Europa League. Elvețienii au învins-o pe teren propriu pe Stuttgart, scor 2-0, fiind învinși de Freiburg (1-2) și de Lyon (0-2), în deplasare.
Basel și FCSB s-au duelat ultima dată într-un meci amical în 2020, elvețienii câștigând meciul cu 2-0. Cele două formații s-au întâlnit și în grupele Champions League din sezonul 2013-2014, atunci când ambele partide s-au încheiat la egalitate, scor 1-1.
FCSB mai are de jucat cu Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce, în grupa de Europa League, în timp ce Basel le va mai întâlni pe Genk, Aston Villa, Salzburg și Viktoria Plzen.
Echipele probabile la Basel – FCSB:
FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Tănase, Șut – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea.
Antrenor: Elias Charalambous.
Basel: Hitz – Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Schmid – Metinho, Leroy – Soticek, Shaqiri, Otele – Ajeti.
Antrenor: Ludovic Magnin.
Florin Tănase, mesaj despre Xherdan Shaqiri înainte de Basel – FCSB
Florin Tănase a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Xherdan Shaqiri, subliniind faptul că roș-albaștrii trebuie să fie atenți în privința lui, la duelul de joi. De asemenea, decarul campioanei nu l-a uitat nici pe Flavius Daniliuc, jucătorul cu origini românești de la Basel.
„Shaqiri e fotbalist imens, cum joacă la vârsta pe care o are acum. Trebuie să fim atenți la el, e un fotbalist cu o calitate foarte mare. (N.r. Despre Flavius Daniliuc) Știu că are origini românești, sperăm să nu vorbim prea mult despre el mâine și să fim bucuroși de victoria noastră”, a spus Florin Tănase.
De asemenea, Florin Tănase a declarat că FCSB e obligată să facă un meci mare în Elveția, deoarece reprezintă România în competițiile europene.
„Moralul este bun, chiar dacă nu veneam după o victorie, am demonstrat că știm să ne ridicăm la nivelul acestor meciuri. Suntem obligați să facem un meci bun pentru că reprezentăm România și trebuie să o facem foarte bine, să ne facem și suporterii mândri”, a mai spus Florin Tănase.
