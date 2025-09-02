Florin Prunea știe câte puncte poate face FCSB în Europa League - Antena Sport

Florin Prunea a vorbit despre meciurile FCSB-ului din grupa principală de Europa League. Fostul internațional a venit cu un verdict și a spus câte puncte poate obține campioana.

Cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare) se vor duela elevii lui Elias Charalambous, în Europa League. FCSB își va începe aventura europeană pe 25 septembrie, în Olanda, împotriva celor de la Go Ahead Eagles.

Florin Prunea a dat verdictul: câte puncte poate obține FCSB în Europa League

”Eu zic că poate să facă 12 puncte. Cu olandezii (n.r. Go Ahead Eagles) pot să facă trei puncte, eu zic că acasă cu Young Boys poate să facă un egal, cu Bologna e cel mai complicat.

Pe Steaua Roșie am văzut-o cu Pafos, i-au alergat ăia (n.r. Pafos). Feyenoord, complicat. Dinamo Zagreb nu mai este ce a fost”, a spus Florin Prunea, la digisport.ro.

Cum arată programul FCSB-ului, în Europa League:

Etapa 1: 25 septembrie – Go Ahead Eagles – FCSB (19:45)

25 septembrie – Go Ahead Eagles – FCSB (19:45) Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys (19:45)

2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys (19:45) Etapa 3 : 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna (19:45)

: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna (19:45) Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45)

6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45) Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00)

27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00) Etapa 6: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00)

11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00) Etapa 7: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00)

22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00) Etapa 8: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce (22:00)

