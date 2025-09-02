Florin Prunea știe câte puncte poate face FCSB în Europa League - Antena Sport

Închide meniul
Florin Prunea știe câte puncte poate face FCSB în Europa League

Alex Ioniță Publicat: 2 septembrie 2025, 22:40

Hepta

Florin Prunea a vorbit despre meciurile FCSB-ului din grupa principală de Europa League. Fostul internațional a venit cu un verdict și a spus câte puncte poate obține campioana.

Cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare) se vor duela elevii lui Elias Charalambous, în Europa League. FCSB își va începe aventura europeană pe 25 septembrie, în Olanda, împotriva celor de la Go Ahead Eagles.

Florin Prunea a dat verdictul: câte puncte poate obține FCSB în Europa League

”Eu zic că poate să facă 12 puncte. Cu olandezii (n.r. Go Ahead Eagles) pot să facă trei puncte, eu zic că acasă cu Young Boys poate să facă un egal, cu Bologna e cel mai complicat.

Pe Steaua Roșie am văzut-o cu Pafos, i-au alergat ăia (n.r. Pafos). Feyenoord, complicat. Dinamo Zagreb nu mai este ce a fost”, a spus Florin Prunea, la digisport.ro.

Cum arată programul FCSB-ului, în Europa League:

  • Etapa 1: 25 septembrie – Go Ahead Eagles – FCSB (19:45)
  • Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys (19:45)
  • Etapa 3: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna (19:45)
  • Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45)
  • Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00)
  • Etapa 6: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00)
  • Etapa 7: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00)
  • Etapa 8: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce (22:00)

Toate partideie FCSB-ului vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

FCSB, anchetată de UEFA! Motivul pentru care campioana României ar putea fi sancționată

FCSB a primit o veste proastă! Concret, campioana României a aflat că va fi anchetată de UEFA, după incidentele din tribune de la meciul retur cu Aberdeen.

Concret, reprezentantul FARE (Football Against Racism in Europe) a notat în raport că fanii FCSB-ului au scandat mesaje cu conotații rasiste, la finalul partidei de pe Arena Națională.

Potrivit informațiilor oferite de golazo.ro, cazul menționat anterior va fi „pe masa” ședinței viitoare a Comisiei de Control, Etică și Disciplină din cadrul UEFA.

FCSB riscă, pe lângă o amendă, închiderea unor sectoare sau a întregii peluze la următorul meci european de pe teren propriu. Acesta este motivul pentru care oficialii roș-albaștrilor nu au pus încă în vânzare partidele pentru noul sezon de Europa League.

Cu Go Ahead Eagles, Young Boys, Bologna, Basel, Steaua Roșie, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce se va duela campioana României, în grupa principală de Europa League.

