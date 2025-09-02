FCSB, anchetată de UEFA! Motivul pentru care campioana României ar putea fi sancționată - Antena Sport

FCSB a primit o veste proastă! Concret, campioana României a aflat că va fi anchetată de UEFA, după incidentele din tribune de la meciul retur cu Aberdeen.
Concret, reprezentantul FARE (Football Against Racism in Europe) a notat în raport că fanii FCSB-ului au scandat mesaje cu conotații rasiste, la finalul partidei de pe Arena Națională.
FCSB va fi anchetată de UEFA
Potrivit informațiilor oferite de golazo.ro, cazul menționat anterior va fi „pe masa” ședinței viitoare a Comisiei de Control, Etică și Disciplină din cadrul UEFA.
FCSB riscă, pe lângă o amendă, închiderea unor sectoare sau a întregii peluze la următorul meci european de pe teren propriu. Acesta este motivul pentru care oficialii roș-albaștrilor nu au pus încă în vânzare partidele pentru noul sezon de Europa League.
Cu Go Ahead Eagles, Young Boys, Bologna, Basel, Steaua Roșie, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce se va duela campioana României, în grupa principală de Europa League. Iată programul complet al meciurilor:
Etapa 1: 25 septembrie – Go Ahead Eagles – FCSB (19:45)
Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys (19:45)
Etapa 3: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna (19:45)
Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45)
Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00)
Etapa 6: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00)
Etapa 7: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00)
Etapa 8: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce (22:00)
Toate partideie FCSB-ului vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.
