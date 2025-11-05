Florin Tănase, anunț ferm înaintea duelului cu Basel: „Trebuie să fim atenți la el, un fotbalist imens” - Antena Sport

Florin Tănase a prefațat duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Partida din Elveția se va disputa joi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe as.ro.

Florin Tănase a fost întrebat despre starul lui Basel, Xherdan Shaqiri. Fostul jucător al lui Liverpool, ajuns la 34 de ani, e gata să o înfrunte pe FCSB.

Florin Tănase, anunț ferm înaintea duelului cu Basel

Florin Tănase a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Xherdan Shaqiri, subliniind faptul că roș-albaștrii trebuie să fie atenți în privința lui, la duelul de joi. De asemenea, decarul campioanei nu l-a uitat nici pe Flavius Daniliuc, jucătorul cu origini românești de la Basel.

„Shaqiri e fotbalist imens, cum joacă la vârsta pe care o are acum. Trebuie să fim atenți la el, e un fotbalist cu o calitate foarte mare. (N.r. Despre Flavius Daniliuc) Știu că are origini românești, sperăm să nu vorbim prea mult despre el mâine și să fim bucuroși de victoria noastră”, a spus Florin Tănase.

De asemenea, Florin Tănase a declarat că FCSB e obligată să facă un meci mare în Elveția, deoarece reprezintă România în competițiile europene.