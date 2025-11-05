Florin Tănase, anunț ferm înaintea duelului cu Basel: „Trebuie să fim atenți la el, un fotbalist imens” - Antena Sport

Închide meniul
Florin Tănase, anunț ferm înaintea duelului cu Basel: „Trebuie să fim atenți la el, un fotbalist imens"

Home | Fotbal | Europa League

Florin Tănase, anunț ferm înaintea duelului cu Basel: „Trebuie să fim atenți la el, un fotbalist imens”

Publicat: 5 noiembrie 2025, 20:36

Florin Tănase, anunț ferm înaintea duelului cu Basel: Trebuie să fim atenți la el, un fotbalist imens”

Sport Pictures

Florin Tănase a prefațat duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Partida din Elveția se va disputa joi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe as.ro. 

Florin Tănase a fost întrebat despre starul lui Basel, Xherdan Shaqiri. Fostul jucător al lui Liverpool, ajuns la 34 de ani, e gata să o înfrunte pe FCSB.  

Florin Tănase, anunț ferm înaintea duelului cu Basel 

Florin Tănase a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Xherdan Shaqiri, subliniind faptul că roș-albaștrii trebuie să fie atenți în privința lui, la duelul de joi. De asemenea, decarul campioanei nu l-a uitat nici pe Flavius Daniliuc, jucătorul cu origini românești de la Basel. 

Shaqiri e fotbalist imens, cum joacă la vârsta pe care o are acum. Trebuie să fim atenți la el, e un fotbalist cu o calitate foarte mare. (N.r. Despre Flavius Daniliuc) Știu că are origini românești, sperăm să nu vorbim prea mult despre el mâine și să fim bucuroși de victoria noastră”, a spus Florin Tănase. 

De asemenea, Florin Tănase a declarat că FCSB e obligată să facă un meci mare în Elveția, deoarece reprezintă România în competițiile europene. 

„Moralul este bun, chiar dacă nu veneam după o victorie, am demonstrat că știm să ne ridicăm la nivelul acestor meciuri. Suntem obligați să facem un meci bun pentru că reprezentăm România și trebuie să o facem foarte bine, să ne facem și suporterii mândri”, a mai spus Florin Tănase. 

22:39
Rapid Viena – Universitatea Craiova, miercuri, 22:00, LIVE TEXT. Oltenii caută prima victorie în grupă
22:27
Basel – FCSB LIVE TEXT (19:45). Campioana caută a doua victorie în grupa de Europa League. Echipele probabile
22:27
LIVE TEXTInter – Kairat Almaty 1-0. Brugge – Barcelona 2-1! City – Dortmund 2-0. Dragomir, prima victorie în Ligă
21:57
Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului din Liga 1. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Costă foarte mult”
21:47
Iga Swiatek, OUT de la Turneul Campioanelor! Anisimova, răzbunare dulce pentru acel 0-6, 0-6!
21:35
„Mă simt puternic”. Ștefan Baiaram a dat uitării conflictul cu Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Rapid Viena
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 3 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 6 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0
