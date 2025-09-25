Florin Tănase atrage atenția înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: „Suporterii nu sunt obişnuiţi cu astfel de rezultate” - Antena Sport

Închide meniul
Florin Tănase atrage atenția înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: „Suporterii nu sunt obişnuiţi cu astfel de rezultate”

Daniel Işvanca Publicat: 25 septembrie 2025, 19:12

Florin Tănase / SPORT PICTURES

FCSB debutează joi seară în faza principală a UEFA Europa League. Campioana României înfruntă Go Ahead Eagles în deplasare și speră la un rezultat bun, prin care să pună punct perioadei de criză din ultimele luni.

Florin Tănase a vorbit înaintea meciului din Olanda și a tras un semnal de alarmă cu privire la presiunea pusă de suporteri după ultimele rezultate obținute în campionatul intern.

Florin Tănase avertizează înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Cred eu că toţi ar trebui să fie conştienţi la ce club joacă”

FCSB înfruntă Go Ahead Eagles în primul joc din faza principală a UEFA Europa League. În ziua în care Elias Charalambous își sărbătorește ziua de naștere, campioana României debutează pentru al doilea sezon consecutiv în această competiție.

Aflat pe banca de rezerve pentru jocul din Olanda, Florin Tănase a tras un semnal de alarmă în rândul coechipierilor și a vorbit și despre susținerea suporterilor, care au criticat echipa în ultimele zile pentru rezultatele din campionatul intern.

„Începe un nou sezon european, sunt emoţii constructive ca înaintea fiecărui meci. Sunt altfel de partide în această competiţie. Suntem pregătiţi să facem un nou meci mare şi sperăm să câştigăm.

Aşa s-a decis în seara asta, ca eu să rămân pe bancă. Îmi doresc să intru decisiv, orice jucător ar trebui să aibă asta în cap, atunci când intră de pe bancă să dea totul şi să îşi ajute echipa”.

Florin Tănase: „O victorie ar fi foarte importantă”

„Ştim că lucrurile nu au mers cum ne doream, cum le planificasem. Cred eu că toţi ar trebui să fie conştienţi la ce club joacă, să se pună în slujba echipei. Suporterii nu sunt obişnuiţi cu astfel de rezultate.

(n.r. despre sprijinul suporterilor) Înseamnă foarte mult, ne-au arătat asta de foarte multe ori. Sperăm să nu îi dezamăgim şi să fie în continuare alături de noi.

(n.r. Vreţi să îi faceţi cadou lui Elias Charalambous o victorie?) Este şi ziua lui, şi a lui Filip. Ne dorim să le facem un cadou, o victorie ar fi foarte importantă”, a declarat Florin Tănase, potrivit digisport.ro.

