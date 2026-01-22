Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb - FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul crucial cu Dinamo Zagreb, din Europa League, ce va fi joi, de la ora 22:00. Florin Tănase şi Valentin Creţu nu vor evolua, iar Graovac va evolua pe postul de fundaş dreapta.

FCSB are şase puncte în grupă, după victoriile cu Go Ahead Eagles (1-0) şi Feyenoord (4-3), fiind pe locul 27. Becali a anunţat echipa cu care speră să obţină un al treilea succes. Şi asta fără Tănase, cel care a acuzat dureri musculare la ultimele antrenamente.

Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB

“Fără Tănase nu joacă! A avut nişte probleme. Tănase a avut ceva, a simțit acum vreo trei zile ceva, la antrenament la fel, motiv pentru care nu-l expunem. În locul lui Tănase va juca Baba (n.r. – Alhassan), cu Lixandru la jumate. Graovac, Dawa, Ngezana şi Radunovic pe linia de fund. Trebuie să-l ţinem pe Creţu pentru meciul cu CFR”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

FCSB: Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

Şansele FCSB de a se califica în play-off-ul pentru optimile Europa League

Statisticienii de la Football Meets Data au calculat şansele FCSB-ului de a încheia grupa principală în primele 24 de echipe, înaintea meciurilor cu Dinamo Zagreb şi Fenerbahce. În cazul în care campioana României se va impune în ambele partide, ea va ajunge la 12 puncte, ceea ce ar fi egal calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League.

FCSB are şanse foarte mari de calificare şi în cazul în care va obţine patru puncte în ultimele două partide. Cu 10 puncte, FCSB are 97% şanse de calificare în play-off-ul pentru optimi.