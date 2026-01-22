Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb - FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START

Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START

Dan Roșu Publicat: 22 ianuarie 2026, 15:45

Comentarii
Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START

Gigi Becali, în timpul unui meci - Profimedia Images

Gigi Becali a anunţat echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul crucial cu Dinamo Zagreb, din Europa League, ce va fi joi, de la ora 22:00. Florin Tănase şi Valentin Creţu nu vor evolua, iar Graovac va evolua pe postul de fundaş dreapta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB are şase puncte în grupă, după victoriile cu Go Ahead Eagles (1-0) şi Feyenoord (4-3), fiind pe locul 27. Becali a anunţat echipa cu care speră să obţină un al treilea succes. Şi asta fără Tănase, cel care a acuzat dureri musculare la ultimele antrenamente.

Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB

“Fără Tănase nu joacă! A avut nişte probleme. Tănase a avut ceva, a simțit acum vreo trei zile ceva, la antrenament la fel, motiv pentru care nu-l expunem. În locul lui Tănase va juca Baba (n.r. – Alhassan), cu Lixandru la jumate. Graovac, Dawa, Ngezana şi Radunovic pe linia de fund. Trebuie să-l ţinem pe Creţu pentru meciul cu CFR”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

  • FCSB: Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

Şansele FCSB de a se califica în play-off-ul pentru optimile Europa League

Statisticienii de la Football Meets Data au calculat şansele FCSB-ului de a încheia grupa principală în primele 24 de echipe, înaintea meciurilor cu Dinamo Zagreb şi Fenerbahce. În cazul în care campioana României se va impune în ambele partide, ea va ajunge la 12 puncte, ceea ce ar fi egal calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League.

FCSB are şanse foarte mari de calificare şi în cazul în care va obţine patru puncte în ultimele două partide. Cu 10 puncte, FCSB are 97% şanse de calificare în play-off-ul pentru optimi.

Reclamă
Reclamă

Lucrurile se complică în cazul în care va încheia cu mai puţine puncte. Cu o victorie şi o înfrângere în aceste meciuri, adică cu 9 puncte la finalul grupei principale, FCSB are 38% şanse în acest moment, în timp ce două remize, ceea ce i-ar duce la 8 puncte, îi lasă pe campionii României cu 12% şanse de calificare, ceea ce înseamnă că vor depinde enorm de celelalte rezultate. De asemenea, cu două înfrângeri, FCSB va pierde orice şansă de calificare, potrivit Foobtall Meets Data.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi bine pentru Radu Drăguşin să plece de la Tottenham?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna în care nu s-au mărit taxele nu mai are bani de salarii sau modernizări
Observator
Comuna în care nu s-au mărit taxele nu mai are bani de salarii sau modernizări
Olimpiu Moruțan, așteptat de un stelist la sosirea în București pentru a semna cu Rapid! Primele declarații ale fotbalistului. Update exclusiv
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, așteptat de un stelist la sosirea în București pentru a semna cu Rapid! Primele declarații ale fotbalistului. Update exclusiv
15:44
Lotul României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina. Julia Sauter, portdrapel la ceremonia principală
15:30
Dinamo Zagreb – FCSB LIVE TEXT (22:00). Campioana României, duel crucial pentru “primăvara” Europa League
15:25
„Hagi compensează absența lui Maradona!” Ce scria presa internațională pe 4 iulie 1994, după România – Argentina 3-2
15:16
Baza de canotaj „Florin Marian Enache” din Timișoara se află într-un moment critic
14:59
Stan Wawrinka, maraton de 4 ore şi 33 de minute şi succes ireal la Australian Open: “Trebuie să beau o bere”
14:53
UPDATEOlimpiu Moruțan a ajuns la București! Mijlocașul e gata să semneze cu Rapid
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 Olimpiu Moruțan putea ajunge la FCSB! Cine s-a opus transferului și ce i-a transmis lui Gigi Becali 4 Radu Drăguşin, la pachet cu un alt jucător. AS Roma a făcut oferta pentru Tottenham 5 Gabriela Ruse, victorie uriaşă şi cea mai mare performanţă a carierei la Australian Open 6 Românul, transfer important la Fenerbahce! Mutare de 6 milioane de euro
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia