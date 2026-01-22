Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb - FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul crucial cu Dinamo Zagreb, din Europa League, ce va fi joi, de la ora 22:00. Florin Tănase şi Valentin Creţu nu vor evolua, iar Graovac va evolua pe postul de fundaş dreapta.
FCSB are şase puncte în grupă, după victoriile cu Go Ahead Eagles (1-0) şi Feyenoord (4-3), fiind pe locul 27. Becali a anunţat echipa cu care speră să obţină un al treilea succes. Şi asta fără Tănase, cel care a acuzat dureri musculare la ultimele antrenamente.
Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB
“Fără Tănase nu joacă! A avut nişte probleme. Tănase a avut ceva, a simțit acum vreo trei zile ceva, la antrenament la fel, motiv pentru care nu-l expunem. În locul lui Tănase va juca Baba (n.r. – Alhassan), cu Lixandru la jumate. Graovac, Dawa, Ngezana şi Radunovic pe linia de fund. Trebuie să-l ţinem pe Creţu pentru meciul cu CFR”, a spus Becali, citat de digisport.ro.
- FCSB: Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea
Şansele FCSB de a se califica în play-off-ul pentru optimile Europa League
Statisticienii de la Football Meets Data au calculat şansele FCSB-ului de a încheia grupa principală în primele 24 de echipe, înaintea meciurilor cu Dinamo Zagreb şi Fenerbahce. În cazul în care campioana României se va impune în ambele partide, ea va ajunge la 12 puncte, ceea ce ar fi egal calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League.
FCSB are şanse foarte mari de calificare şi în cazul în care va obţine patru puncte în ultimele două partide. Cu 10 puncte, FCSB are 97% şanse de calificare în play-off-ul pentru optimi.
Lucrurile se complică în cazul în care va încheia cu mai puţine puncte. Cu o victorie şi o înfrângere în aceste meciuri, adică cu 9 puncte la finalul grupei principale, FCSB are 38% şanse în acest moment, în timp ce două remize, ceea ce i-ar duce la 8 puncte, îi lasă pe campionii României cu 12% şanse de calificare, ceea ce înseamnă că vor depinde enorm de celelalte rezultate. De asemenea, cu două înfrângeri, FCSB va pierde orice şansă de calificare, potrivit Foobtall Meets Data.
