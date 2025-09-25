Gheorghe Mustaţă, mesaj pentru Elias Charalambous, de ziua antrenorului: "Să dea berea, dar cu victorie" - Antena Sport

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, care a făcut deplasarea la Deventer pentru meciul FCSB-ului cu Go Ahead Eagles, i-a transmis un mesaj antrenorului roş-albaştrilor, Elias Charalambous, în ziua în care acesta împlineşte 45 de ani.

Mustaţă speră ca FCSB să îşi revină în campionat. El crede că o victorie în deplasarea din Olanda ar putea să dea startul unei reveniri şi în campionat. Go Ahead Eagles – FCSB va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro de la ora 19:45.

Gheorghe Mustaţă speră ca jucătorii să îi facă un cadou frumos lui Charalambous în Olanda: victoria în meciul cu Go Ahead Eagles

“E un loc plăcut, ne bucurăm că oamenii ne-au primit cu căldură. Ne-au oferit un loc unde putem să mâncăm, să bem o bere, e ceva normal.

Am văzut că la ei e un pic de sărbătoare că am venit noi acum.

Nu avem de ce să avem emoţii. Problema noastră e ca echipa să îşi revină, să simtă presiune. În Europa se joacă altfel. Simţi atmosfera din tribune. Sperăm ca echipa să îşi revină chiar de la meciul acesta. Începând de astă-seară, să avem rezultate şi cu Galaţiul, după care jucăm cu Craiova. Să avem 2-3 victorii la rând şi echipa îşi va reveni.