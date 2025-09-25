Gheorghe Mustaţă, mesaj pentru Elias Charalambous, de ziua antrenorului: "Să dea berea, dar cu victorie" - Antena Sport

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, care a făcut deplasarea la Deventer pentru meciul FCSB-ului cu Go Ahead Eagles, i-a transmis un mesaj antrenorului roş-albaştrilor, Elias Charalambous, în ziua în care acesta împlineşte 45 de ani.
Mustaţă speră ca FCSB să îşi revină în campionat. El crede că o victorie în deplasarea din Olanda ar putea să dea startul unei reveniri şi în campionat. Go Ahead Eagles – FCSB va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro de la ora 19:45.
Gheorghe Mustaţă speră ca jucătorii să îi facă un cadou frumos lui Charalambous în Olanda: victoria în meciul cu Go Ahead Eagles
“E un loc plăcut, ne bucurăm că oamenii ne-au primit cu căldură. Ne-au oferit un loc unde putem să mâncăm, să bem o bere, e ceva normal.
Am văzut că la ei e un pic de sărbătoare că am venit noi acum.
Nu avem de ce să avem emoţii. Problema noastră e ca echipa să îşi revină, să simtă presiune. În Europa se joacă altfel. Simţi atmosfera din tribune. Sperăm ca echipa să îşi revină chiar de la meciul acesta. Începând de astă-seară, să avem rezultate şi cu Galaţiul, după care jucăm cu Craiova. Să avem 2-3 victorii la rând şi echipa îşi va reveni.
Trebuie să înţeleagă că suporterii nu acceptă rezultate negative. Totdeauna am fost lângă ei, vom fi lângă ei, dar aşteptăm să vină şi rezultatele.
(n.r: Azi e şi ziua domnului Charalambous) Îi urez ‘La mulţi ani!’, sper ca jucătorii să îi facă un cadou frumos, să ne facă un cadou şi nouă de ziua lui. La următoarea (n.r: deplasare) să dea domnul Charalambous berea, dar să o dea cu victorie pentru că merită, a muncit, munceşte în continuare cu Pintilii. Trebuie să îşi dea seama şi ei (n.r: jucătorii) că lucrurile nu merg bine. Important este ca ei (n.r: jucătorii) să vorbească între ei şi să scoată echipa din impas pentru că totul depinde doar de ei”, a declarat Gheorghe Mustaţă.
Olandezii nu ştiau nici ei de conflictul dintre FCSB şi Steaua. I-au întâmpinat pe fanii FCSB-ului cu mesajul “Bun venit la Deventer, Steaua Bucureşti”.
