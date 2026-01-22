Gigi Becali a ales între campionat și Europa League. Marea miză a patronului de la FCSB: „Asta ne interesează” - Antena Sport

Gigi Becali a ales între campionat și Europa League, înainte ca FCSB să o înfrunte pe Dinamo Zagreb. Patronul campioanei a transmis că marea sa miză este reprezentată de banii pe care i-ar putea câștiga clubul său dintr-o eventuală calificare în „primăvara europeană”.

Gigi Becali a declarat că meciul cu Dinamo Zagreb e unul de calificare, ținând cont că FCSB are mare nevoie de succes pentru a rămâne în cursa pentru o clasare pe un loc care duce în play-off-ul pentru optimi din Europa League.

Gigi Becali a ales între campionat și Europa League, înainte de Dinamo Zagreb – FCSB

Gigi Becali a declarat că poate câștiga milioane de euro, dacă FCSB o învinge pe Dinamo Zagreb și ia o opțiune serioasă pentru calificarea în următoarea fază din Europa League. Campioana are șase puncte, după șase meciuri disputate, în timp ce croații au un punct avans.

Deși duminică FCSB va avea derby cu CFR Cluj, pentru calificarea în play-off, Gigi Becali a subliniat că marea lui miză este meciul cu Dinamo Zagreb, care se va disputa azi, de la ora 22:00.

„Eu spun așa. Eu joc, bine, e și plăcut… Eu joc pentru bani. Ca atare, dacă este un meci care poată să aducă nu milioane, ci zeci de milioane, că așa e la calificare… Nu mai spunem că aduce 450.000 plus banii de pe locul de calificare.