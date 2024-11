Gigi Becali a numit cel mai bun jucător din FCSB - Midjtylland 2-0: "Cel mai mare meci al carierei". Ce jucători a criticat - Antena Sport

„Mai marea bucurie ştii care e? Începem să facem o evaluare a echipei, ei nu au avut nicio ocazie. Am câştigat meciul la pas. Am arătat ca o echipă mare, am avut posesia. Am câştigat în stil de echipă mare.

Acum noi putem să avem pretenţii să câştigăm toate meciurile. Avem tăria şi valoarea să câştigăm toate meciurile! Eu acum spun că putem avea astfel de pretenţii. Şi cu Hoffenheim, şi cu Olympiacos, putem să avem pretenţia asta”, a declarat Gigi Becali, la gsp.ro.

Pentru FCSB urmează meciul cu U Cluj din Liga 1, de duminică seară. După pauza internaţională, campioana României va mai juca cu FC Botoşani şi Unirea Slobozia, în timp ce următorul duel din Europa League va fi pe 28 noiembrie, tot pe Arena Naţională, cu Olympiacos.