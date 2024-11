"Ştii care e marea bucurie?" Gigi Becali, prima reacţie după FCSB - Midtjylland 2-0 - Antena Sport

Gigi Becali a fost impresionat de jocul echipei sale în FCSB – Midtjylland 2-0. Campioana României a obţinut a treia victorie din grupa principală Europa League, după succesul de pe Arena Naţională cu Midtjylland. Florin Tănase şi Daniel Bîrligea au marcat cele două goluri ale roş-albaştrilor.

În primele trei etape, FCSB reuşise să le învingă pe RFS şi PAOK Salonic, în timp ce meciul cu Rangers din etapa a treia l-a pierdut categoric, scor 0-4.

Gigi Becali, plin de încredere după FCSB – Midtjylland 2-0: „Am arătat ca o echipă mare”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost încântat de modul în care echipa sa a câştigat meciul de joi seară de pe Arena Naţională. Becali consideră că jucătorii lui Charalambous pot emite acum pretenţii pentru a câştiga toate meciurile până la finalul fazei principale din Europa League şi că FCSB a arătat ca o echipă mare:

„Mai marea bucurie ştii care e? Începem să facem o evaluare a echipei, ei nu au avut nicio ocazie. Am câştigat meciul la pas. Am arătat ca o echipă mare, am avut posesia. Am câştigat în stil de echipă mare.

Acum noi putem să avem pretenţii să câştigăm toate meciurile. Avem tăria şi valoarea să câştigăm toate meciurile! Eu acum spun că putem avea astfel de pretenţii. Şi cu Hoffenheim, şi cu Olympiacos, putem să avem pretenţia asta”, a declarat Gigi Becali, la gsp.ro.