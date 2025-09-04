Gigi Becali a reacționat după ce UEFA a sancționat-o pe FCSB! Ce a discutat patronul cu Gheorghe Mustață - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Gigi Becali a reacționat după ce UEFA a sancționat-o pe FCSB! Ce a discutat patronul cu Gheorghe Mustață

Alex Ioniță Publicat: 4 septembrie 2025, 17:14

Gigi Becali a venit cu o reacție, după ce UEFA a sancționat-o pe FCSB. Patronul campioanei a transmis un mesaj după ce a aflat că inelul 1 al peluzei roș-albaștrilor va fi închis, la partida cu Young Boys, din Europa League.

FCSB a fost sanționată de UEFA din cauza unor scandări rasiste, semnalate de reprezentantul FARE, la duelul retur cu Aberdeen, de la București.

Cum a reacționat Gigi Becali după ce UEFA a sancționat-o pe FCSB

Gigi Becali a transmis că a vorbit deja cu Gheorghe Mustață, liderul galeriei celor de la FCSB. Acesta a transmis că fanii roș-albaștrilor vor fi mai atenți, la partidele din cupele europene, pentru a nu atrage și mai multe sancțiuni.

„Observatorul a scris foarte frumos în raport. A zis că nu a întâlnit în viața lui așa ceva. De ce? Este o persoană pe care o dibuim și care vine, filmează și trimite la UEFA. O să o dibuim, adică toată galeria. Am vorbit și cu Mustață și toată galeria o să fie atentă. Vrem să dibuim cine e. Ne filmează când galeria cântă melodia aia, «Am avut și vom avea mereu», care nu avea legătură cu meciul ăsta. Filmează ca să ne facă rău.

Noi am anunțat UEFA. Sunt vreo 30-40 care fac asta. După ce se filmează, tot persoana aia trimite la UEFA. Raportul a zis că a fost exemplar, după care s-a întâmplat asta. Așa ceva nu a văzut, mi-a zis. De-aia ne-a suspendat inelul 1 din peluză. Nu e niciun fel de problemă”, a spus Gigi Becali, la digisport.ro.

Surpriza uriaşă pe lista trimisă de FCSB la UEFA, pentru meciurile din grupa Europa League

FCSB a trimis la UEFA lista cu lotul cu care va trata meciurile din grupa Europa League. De acolo, după cum a anunţat Gigi Becali, lipseşte Vlad Chiricheş.

Surpriza o reprezintă Andrei Dăncuş, fundaşul de 16 ani pe care Becali îl vrea şi în Liga 1, pentru a respecta regula U21. Alexandru Stoian lipseşe însă de pe listă.

Lotul celor de la FCSB trimis la UEFA:

  • Portari: Târnovanu, Zima, Mihai Udrea.
  • Fundași: Crețu, Graovac, Dawa, Andrei Dăncuș, Kiki, Mihai Popescu, Pantea, Ngezana, Radunovic.
  • Mijlocași: Șut, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Cisotti, Octavian Popescu, Baba Alhassan.
  • Atacanți: Denis Alibec, Daniel Bîrligea, Florin Tănase, David Miculescu, Mihai Toma, Mamadou Thiam.
