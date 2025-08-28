Gigi Becali a spus câţi bani încasează din bilete la returul cu Aberdeen: "Unde e sărăcia? A crescut România" - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit care este suma pe care o încasează numai din bilete pentru meciul decisiv cu Aberdeen. FCSB – Aberdeen se dispută în această seară, de la ora 21:30, pe Arena Naţională. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Gigi Becali a spus că partida decisivă cu Aberdeen i-a adus 700.000 de euro doar din bilete. El a precizat că la meciul din sezonul trecut cu Manchester United, pierdut de roş-albaştri cu 2-0, a încasat din bilete 1.2 milioane de euro.
Gigi Becali: “Numai din bilete scot 6-700.000 de euro”
„Numai din bilete scot vreo 600.000 – 700.000. Până ieri aveam 400.000 de euro încasări, iar până astăzi vreo 700.000 de euro. Am câștigat 1.200.000 de euro cu Manchester United. Mi-a spus MM că sezonul ăsta nu o să avem echipe tari, cu nume, dar oricum o să vină oamenii. Dacă faci un stadion cu 100.000 de locuri, poți să încasezi la fiecare meci de Champions League 7-8 milioane.
Tot aud: sărăcie, sărăcie… unde e, bă, sărăcia? Milioane de oameni pe litoral. 28.000 de euro salariu, 30.000 de euro pensie. Cum să fie sărăcie într-o țară în care se dau banii ăștia. Înseamnă că a crescut România! Dacă nu ai GPS nici nu te descurci pe autobenzile astea.
România nu poate să rămână așa! Vom crește, iar fotbalul va ajunge la zeci și sute de milioane de euro”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.
Gigi Becali va fi şi el prezent la stadion la returul cu Aberdeen. În tur meciul s-a terminat 2-2, după ce roş-albaştrii au condus cu 2-0. Daniel Bîrligea a deschis scorul cu un şut plasat, în minutul 32. În minutul 38 Juri Cisotti a fost eliminat pentru un fault din spate. Campioana României a contestat vehement decizia, iar după meci Daniel Bîrligea şi Mihai Stoica au cerut o anchetă UEFA în cazul arbitrului Serdar Gozubuyuk. Marcatorul primului gol, Bîrligea, a pasat decisiv la golul de 2-0 al lui Darius Olaru, din minutul 46.
Scoţienii aveau să revină în repriza a doua, prin doi jucători introduşi pe teren după pauză. Dante Polvara a înscris în minutul 61, şutul trimis de el fiind bară-gol. În minutul 89, slovenul Ester Sokler a scăpat de sub marcajul lui Mihai Popescu şi a marcat cu capul. Pe finalul întâlnirii scoţienii puteau chiar câştiga.
Gigi Becali este foarte optimist înaintea returului cu Aberdeen. Patronul FCSB-ului s-a arătat convins că echipa lui va merge în grupa principală Europa League. Totodată, Gigi Becali a spus că vrea trofeul Europa League în acest sezon.