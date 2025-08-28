Gigi Becali a spus câţi bani încasează din bilete la returul cu Aberdeen: "Unde e sărăcia? A crescut România" - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit care este suma pe care o încasează numai din bilete pentru meciul decisiv cu Aberdeen. FCSB – Aberdeen se dispută în această seară, de la ora 21:30, pe Arena Naţională. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Gigi Becali a spus că partida decisivă cu Aberdeen i-a adus 700.000 de euro doar din bilete. El a precizat că la meciul din sezonul trecut cu Manchester United, pierdut de roş-albaştri cu 2-0, a încasat din bilete 1.2 milioane de euro.

Gigi Becali: “Numai din bilete scot 6-700.000 de euro”

„Numai din bilete scot vreo 600.000 – 700.000. Până ieri aveam 400.000 de euro încasări, iar până astăzi vreo 700.000 de euro. Am câștigat 1.200.000 de euro cu Manchester United. Mi-a spus MM că sezonul ăsta nu o să avem echipe tari, cu nume, dar oricum o să vină oamenii. Dacă faci un stadion cu 100.000 de locuri, poți să încasezi la fiecare meci de Champions League 7-8 milioane.

Tot aud: sărăcie, sărăcie… unde e, bă, sărăcia? Milioane de oameni pe litoral. 28.000 de euro salariu, 30.000 de euro pensie. Cum să fie sărăcie într-o țară în care se dau banii ăștia. Înseamnă că a crescut România! Dacă nu ai GPS nici nu te descurci pe autobenzile astea.

România nu poate să rămână așa! Vom crește, iar fotbalul va ajunge la zeci și sute de milioane de euro”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.