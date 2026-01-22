"I-am respectat prea mult" Reacţia lui Răzvan Lucescu după victoria uriaşă a lui PAOK din Europa League! - Antena Sport

Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a caracterizat jocul echipei sale ca fiind unul “perfect”, după victoria cu 2-0 cu Real Betis.

După 7 etape disputate în grupa principală din Europa League, PAOK ocupă locul 12, cu 12 puncte. Echipa lui Răzvan Lucescu e sigură de prezenţa în play-off-ul Europa League, dar în funcţie de rezultatele din ultima etapă ar putea prinde chiar unul din primele 8 locuri care duc direct în optimi.

Răzvan Lucescu, după PAOK – Real Betis 2-0: “Un meci perfect”

În ultima etapă PAOK va întâlni liderul grupei, Olympique Lyon, care are 18 puncte: 6 victorii şi o înfrângere. Lyon e deja sigură de calificarea directă în optimi.

“La finalul jocului pot spune că a fost un meci perfect. În prima repriză i-am respectat prea mult și le-am permis să creadă că pot controla partida. În partea a doua am dominat total. Am circulat mingea, ne-am creat ocazii și nu le-am permis să își creeze faze de poartă. Ne-am dorit acest joc și s-a văzut.

Mergem mai departe. Aceasta este filosofia mea. Ne uităm doar la următorul meci și ne pregătim așa cum trebuie pentru el. Vom merge în Franța să jucăm jocul nostru”, a declarat Răzvan Lucescu după PAOK – Real Betis 2-0.