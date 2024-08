"Lăsaţi-ne să ne pregătim de tragerea la sorţi!" Mihai Stoica l-a ironizat în direct pe Dan Petrescu, după victoria FCSB-ului - Antena Sport

Mihai Stoica l-a ironizat în direct pe Dan Petrescu, după victoria FCSB-ului de pe stadionul din Ghencea. Campioana României a învins-o pe LASK Linz şi s-a calificat în grupa principală din Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

MM nu s-a putut abţine şi le-a ironizat pe adversarele din campionat. Nu a scăpat Dan Petrescu, care a fost eliminat din drumul spre grupa Conference League. CFR Cluj a fost învinsă la scor de neprezentare de Pafos. Înaintea confruntării, „Bursucul” îi lăudase pe brazilienii din lotul lui Pafos, motiv pentru care a fost „taxat” de oficialul FCSB-ului.

Mihai Stoica l-a ironizat în direct pe Dan Petrescu

„Copy paste după meciul de la Budapesta, când arbitrul arată cinci minute şi noi dăm gol. La pauză puteai să mai comentezi, să critici, dar în a doua am fost net superiori. Au avut şi ei două situaţii, iar Târnovanu s-a remarcat, dar efortul făcut de băieţi… Era păcat să nu câştigăm. Nu mai ieşeam din terenul lor. Nu luaţi doar golul, că e de autor cum rar vezi, dar luaţi după ce a dat golul ce cursă a putut face şi să-l tamponeze pe un adversar, ca să câştige şi timp. Formidabil fotbalist! Nu e chiar aşa jale, dacă pleacă Olaru.

Am spus şi ieri, că dacă împingem meciul după minutul 70 suntem peste adversarii noştri, exact ca în tur, că se aruncau pe spate după meci. Am dominat din punctul ăsta de vedere, iar astea sunt victoriile mari. E un club cu 37 de milioane buget şi e reconfortant. Nu e cea mai bună echipă din lume, nu am spus asta, nici că au străini deosebiţi (n.r. ironie la adresa lui Dan Petrescu)”, a declarat Mihai Stoica la primasport.ro.

MM mai are un vis, să o aducă pe Manchester United la Bucureşti. Îşi doreşte ca „diavolii” să joace cu FCSB în Europa League.