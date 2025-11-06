"Mai credeţi în calificare?" Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri după Basel - FCSB 3-1: "Trebuie să alegem" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu şi-a pierdut încrederea în echipa sa, după înfrângerea suferită pe terenul celor de la Basel. Formaţia din Elveţia s-a impus cu 3-1, iar campioana României a ajuns la trei înfrângeri la rând în Europa League, singurul succes fiind cel din prima etapă, de pe terenul lui Go Ahead Eagles.

Primele 8 echipe se califică direct în optimile de finală, în timp ce echipele de pe locurile 9-24 vor evolua în play-off-ul pentru optimi. Chiar şi după aceste înfrângeri, Gigi Becali încă mai crede în calificare.

Gigi Becali crede în calificarea FCSB-ului, după înfrângerea de la Basel: “De ce nu?”

Patronul FCSB-ului spune că îi place echipa, singura dilemă fiind în acest moment în legătură cu echipa ideală. De asemenea, el susţine că FCSB ar fi putut să se impună pe terenul lui Basel, dacă nu ar fi rămas în 10 oameni:

“De ce să nu cred în calificare? Cred pentru că îmi place echipa, trebuie să alegem echipa ideală. Aia o să vedem care o fi. Nu vreau să mai critic jucători, că nu ai ce să.. Echipa și-a dat viața.

Putem să ne calificăm. Să apere Zima, ce e mare lucru? Să mai scoatâ Târnovanu un roșu? Cisotti nu a avut nimic, așa am considerat.