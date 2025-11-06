Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Mai credeţi în calificare?" Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri după Basel - FCSB 3-1: "Trebuie să alegem" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | “Mai credeţi în calificare?” Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri după Basel – FCSB 3-1: “Trebuie să alegem”

“Mai credeţi în calificare?” Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri după Basel – FCSB 3-1: “Trebuie să alegem”

Publicat: 6 noiembrie 2025, 22:06

Comentarii
Mai credeţi în calificare? Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri după Basel – FCSB 3-1: Trebuie să alegem

Gigi Becali / Profimedia

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu şi-a pierdut încrederea în echipa sa, după înfrângerea suferită pe terenul celor de la Basel. Formaţia din Elveţia s-a impus cu 3-1, iar campioana României a ajuns la trei înfrângeri la rând în Europa League, singurul succes fiind cel din prima etapă, de pe terenul lui Go Ahead Eagles.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Primele 8 echipe se califică direct în optimile de finală, în timp ce echipele de pe locurile 9-24 vor evolua în play-off-ul pentru optimi. Chiar şi după aceste înfrângeri, Gigi Becali încă mai crede în calificare.

Gigi Becali crede în calificarea FCSB-ului, după înfrângerea de la Basel: “De ce nu?”

Patronul FCSB-ului spune că îi place echipa, singura dilemă fiind în acest moment în legătură cu echipa ideală. De asemenea, el susţine că FCSB ar fi putut să se impună pe terenul lui Basel, dacă nu ar fi rămas în 10 oameni:

“De ce să nu cred în calificare? Cred pentru că îmi place echipa, trebuie să alegem echipa ideală. Aia o să vedem care o fi. Nu vreau să mai critic jucători, că nu ai ce să.. Echipa și-a dat viața.

Putem să ne calificăm. Să apere Zima, ce e mare lucru? Să mai scoatâ Târnovanu un roșu? Cisotti nu a avut nimic, așa am considerat.

Reclamă
Reclamă

Dacă îl băgam pe Zima, nu mai era roșu. S-a întâmplat, la revedere. Mergem mai departe și ne vedem de treaba noastră. Au fost două echipe de bătut.

Bologna și ăștia. Îmi pare rău. Dacă nu eram în 10, îi năuceam pe Basel”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiuBlack Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Observator
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
Fanatik.ro
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
22:05
Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1
21:56
Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian”
21:47
LIVE TEXTRapid Viena – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii caută prima victorie în grupă
21:44
Basel – FCSB 3-1. Campioana României pierde al treilea meci consecutiv în Europa League
21:25
Darius Olaru, gol de zile mari în Basel – FCSB. Campioana a marcat în inferioritate numerică
21:05
VIDEOEliza Samara, în sferturi la WTT Champions Frankfurt! Victorie superbă în faţa favoritei numărul 4
Vezi toate știrile
1 Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România 2 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 3 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 4 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 5 Ce notă a primit Istvan Kovacs din partea englezilor, după ce a anulat un penalty pentru Liverpool 6 Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență