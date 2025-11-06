Basel - FCSB 3-1. Campioana României pierde al treilea meci consecutiv în Europa League - Antena Sport

Min. 57: GOOOOOOOOOOL FCSB! Darius Olaru înscrie după o fază magică a roș-albaștrilor!

Min. 46: Start în repriza a doua! Malcom Edjouma este introdus pe teren în locul lui Adrian Șut.

Pauză pe St. Jakob Park! FCSB este condusă cu scorul de 1-0.

Min. 45+6: Șansă mare pentru Basel! Metinho trage tare din unghi, dar balonul este scos de Zima.

Min. 45+4: O nouă ocazie de gol pentru Basel. Șutul deviat al lui Shaqiri trece puțin pe lângă poartă.

Min. 45+1: Prima repriză este prelungită cu patru minute.

Min. 45: Încă o intervenție de excepție pentru Zima, care scoate șutul puternic expediat de Leroy.

Min. 41: Șansă mare de gol pentru Basel! Zima intervine fantastic la șutul lui Shaqiri.

Min. 40: O nouă ocazie de gol pentru FCSB! Daniel Bîrligea a trimis un șut pe jos, mingea fost însă ușoară pentru Hitz.

Min. 38: Darius Olaru a fost lansat de Florin Tănase, a rămas singur cu trei adversari și a încercat să îl surprindă pe portarul advers cu un șut. Mingea s-a dus pe lângă poartă.

Min. 30: FCSB trece din nou pe lângă golul de 1-1! Hitz intervine iarăși la o altă execuție a lui Darius Olaru.

Min. 26: Acțiune periculoasă a echipei antrenate de Elias Charalambous. Miculescu a pătruns în centru și i-a pasat lui Darius Olaru, dar șutul acestuia a fost respins de Hitz.

Min. 19: GOL BASEL! Shaqiri transformă impecabil de la punctul cu var.

Min. 18: Penalty pentru Basel! Ngezana comite și el henț, iar după consultarea VAR, centralul a dictat 11 metri.

Min. 15: Schimbare la FCSB. Mamadou Thiam este înlocuit cu Zima.

Min. 12: Cartonaș roșu FCSB! Ștefan Târnovanu comite henț în afara careului și este eliminat direct.

Min. 11: Șansă mare de gol pentru campioana României! Florin Tănase a reluat spre poartă, mingea a fost respinsă de portarul advers.

Min. 10: Lovitură liberă pentru FCSB! Florin Tănase a executat faza fixă, dar golgheterul campioanei României a trimis departe de poartă.

Min. 1: Start de meci pe St. Jakob Park!

Echipele de start:

Basel (4-2-3-1) : Hitz – Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse – Metinho, Leroy – Traore, Shaqiri (cpt.), Soticek – Borschinski. Rezerve : Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduoardo. Antrenor : Ludovic Magnin

: Hitz – Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse – Metinho, Leroy – Traore, Shaqiri (cpt.), Soticek – Borschinski. : Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduoardo. : Ludovic Magnin FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Tănase, Șut – Miculescu, Olaru (cpt.), Thiam – Bîrligea. Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Cisotti, O. Popescu, Alhassan. Antrenor: Elias Charalambous

FCSB a fost învinsă ulterior de Young Boys la București, scor 0-2, și de Bologna, tot pe Arena Națională, scor 1-2.

Basel are de asemenea trei puncte, după primele trei meciuri disputate în grupa de Europa League. Elvețienii au învins-o pe teren propriu pe Stuttgart, scor 2-0, fiind învinși de Freiburg (1-2) și de Lyon (0-2), în deplasare.

Basel și FCSB s-au duelat ultima dată într-un meci amical în 2020, elvețienii câștigând meciul cu 2-0. Cele două formații s-au întâlnit și în grupele Champions League din sezonul 2013-2014, atunci când ambele partide s-au încheiat la egalitate, scor 1-1.

FCSB mai are de jucat cu Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce, în grupa de Europa League, în timp ce Basel le va mai întâlni pe Genk, Aston Villa, Salzburg și Viktoria Plzen.

Florin Tănase, mesaj despre Xherdan Shaqiri înainte de Basel – FCSB

Florin Tănase a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Xherdan Shaqiri, subliniind faptul că roș-albaștrii trebuie să fie atenți în privința lui, la duelul de joi. De asemenea, decarul campioanei nu l-a uitat nici pe Flavius Daniliuc, jucătorul cu origini românești de la Basel.

„Shaqiri e fotbalist imens, cum joacă la vârsta pe care o are acum. Trebuie să fim atenți la el, e un fotbalist cu o calitate foarte mare. (N.r. Despre Flavius Daniliuc) Știu că are origini românești, sperăm să nu vorbim prea mult despre el mâine și să fim bucuroși de victoria noastră”, a spus Florin Tănase.

De asemenea, Florin Tănase a declarat că FCSB e obligată să facă un meci mare în Elveția, deoarece reprezintă România în competițiile europene.

„Moralul este bun, chiar dacă nu veneam după o victorie, am demonstrat că știm să ne ridicăm la nivelul acestor meciuri. Suntem obligați să facem un meci bun pentru că reprezentăm România și trebuie să o facem foarte bine, să ne facem și suporterii mândri”, a mai spus Florin Tănase.