"Mai speraţi la calificare?" Răspunsul lui Darius Olaru după umilinţa suferită de FCSB la Zagreb - Antena Sport

Darius Olaru (27 de ani) e conştient că FCSB nu mai are decât şanse foarte-foarte mici să mai prindă play-off-ul Europa League. Căpitanul FCSB-ului a transmis că se gândeşte la meciul cu CFR Cluj, de duminică.

Partida cu echipa antrenată de Daniel Pancu e foarte importantă pentru ambele echipe, care se luptă să prindă play-off-ul.

Ce a spus Darius Olaru despre şansele FCSB-ului de a mai prinde primăvara europeană

“(n.r: Un rezultat neaşteptat?) Nu ştiu dacă neaşteptat pentru că ei sunt o echipă foarte bună. Au experienţă în Europa, joacă de atâta timp în Europa, în Champions League, Europa League. Am venit aici, speram să obţinem un rezultat pozitiv. Atât am putut în această seară.

(n.r: Cum s-a ajuns la această situaţie, să primiţi 4 goluri?) Am început foarte prost meciul, am primit două goluri foarte rapid. Centrări, nu ştiu, mi s-a părut că am făcut greşeli foarte simple şi adversarul ne-a pedepsit. După 2-0 am încercat să ne facem jocul, am şi marcat, dar pe urmă alte două greşeli. Din păcate pentru noi în acest sezon foarte multe greşeli. Am primit foarte multe goluri. La acest nivel adversarii au calitate şi marchează la acţiunile ofensive.

(n.r: despre fundaşi) Nu cred că e neapărat de ei. Toţi suntem vinovaţi, toţi ne apărăm, toţi atacăm.