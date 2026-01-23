Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Mai speraţi la calificare?" Răspunsul lui Darius Olaru după umilinţa suferită de FCSB la Zagreb - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | “Mai speraţi la calificare?” Răspunsul lui Darius Olaru după umilinţa suferită de FCSB la Zagreb

“Mai speraţi la calificare?” Răspunsul lui Darius Olaru după umilinţa suferită de FCSB la Zagreb

Bogdan Stănescu Publicat: 23 ianuarie 2026, 0:24

Comentarii
Mai speraţi la calificare? Răspunsul lui Darius Olaru după umilinţa suferită de FCSB la Zagreb

Darius Olaru într-un meci al FCSB-ului / Profimedia Images

Darius Olaru (27 de ani) e conştient că FCSB nu mai are decât şanse foarte-foarte mici să mai prindă play-off-ul Europa League. Căpitanul FCSB-ului a transmis că se gândeşte la meciul cu CFR Cluj, de duminică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida cu echipa antrenată de Daniel Pancu e foarte importantă pentru ambele echipe, care se luptă să prindă play-off-ul.

Ce a spus Darius Olaru despre şansele FCSB-ului de a mai prinde primăvara europeană

“(n.r: Un rezultat neaşteptat?) Nu ştiu dacă neaşteptat pentru că ei sunt o echipă foarte bună. Au experienţă în Europa, joacă de atâta timp în Europa, în Champions League, Europa League. Am venit aici, speram să obţinem un rezultat pozitiv. Atât am putut în această seară.

(n.r: Cum s-a ajuns la această situaţie, să primiţi 4 goluri?) Am început foarte prost meciul, am primit două goluri foarte rapid. Centrări, nu ştiu, mi s-a părut că am făcut greşeli foarte simple şi adversarul ne-a pedepsit. După 2-0 am încercat să ne facem jocul, am şi marcat, dar pe urmă alte două greşeli. Din păcate pentru noi în acest sezon foarte multe greşeli. Am primit foarte multe goluri. La acest nivel adversarii au calitate şi marchează la acţiunile ofensive.

(n.r: despre fundaşi) Nu cred că e neapărat de ei. Toţi suntem vinovaţi, toţi ne apărăm, toţi atacăm.

Reclamă
Reclamă

(n.r: Mai speraţi la calificare în Europa?) Este foarte dificil. Stăm şi la mâna rezultatelor. Nici golaverajul nu ne ajută. Deocamdată mă gândesc doar la meciul de duminică. Va fi un meci dificil în campionat, important şi pentru noi, şi pentru CFR Cluj”, a declarat Darius Olaru pentru primasport.ro.

Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Meciul a început cum nu se poate mai prost pentru bucureşteni şi Dinamo Zagreb a condus cu 2-0 după numai 11 minute de joc. Monsfer Bakrar a deschis scorul în minutul 7, din centrarea lui Niko Galesic, iar Dion Beljo a făcut 2-0 după o pasă a albanezului Hoxha, în minutul 11. Târnovanu a apărat la şutul lui Hoxha, din minutul 24, pentru ca un minut mai târziu Bîrligea să primească un cartonaş galben care îl face indisponibil pentru ultimul meci din grupa Ligii Europa, cu Fenerbahce. Bîrligea a înscris însă în minutul 42, cu un şut la colţul lung, şi la pauză Dinamo Zagreb – FCSB a fost 2-1.

După reluare, tot croaţii au controlat jocul, dar fazele periculoase de poartă au cam lipsit. Gazdele au mai lovit o dată, prin Beljo, care a reuşit astfel “dubla”, în minutul 71, iar şapte minute mai târziu s-a consemnat ultima mare ocazie a partidei, Luka Stojkovic trimiţând în bara transversală. Alibec l-a încercat pe Filipovic, cu un şut bun, în minutul 88, însă portarul gazdelor a respins. Croaţii au avut un gol anulat pentru offside, în minutul 90+1, însă două minute mai târziu Kulenovic a stabilit rezultatul final şi Dinamo Zagreb s-a impus cu 4-1.

Pliculeţele de plastic de la restaurant şi hotel, cu sare, piper sau sos, vor fi eliminatePliculeţele de plastic de la restaurant şi hotel, cu sare, piper sau sos, vor fi eliminate
Reclamă

În clasament, Dinamo Zagreb a urcat pe locul 20, cu 10 puncte, FCSB e pe 29, cu şase puncte şi şansele de accedere în turul următor sunt microscopice pentru echipa lui Charalambous.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi bine pentru Radu Drăguşin să plece de la Tottenham?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile
Observator
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile
FCSB, aproape de eliminare din Europa League! Are nevoie de un miracol după 1-4 cu Dinamo Zagreb. Toate calculele
Fanatik.ro
FCSB, aproape de eliminare din Europa League! Are nevoie de un miracol după 1-4 cu Dinamo Zagreb. Toate calculele
1:00 23 ian.
„I-am demolat”. Reacția croaților după ce Dinamo Zagreb a umilit-o pe FCSB în Europa League
0:43 23 ian.
Mihai Stoica, convins că FCSB e OUT din Europa. Singurul lucru bun după umilinţa cu Dinamo Zagreb!
0:31 23 ian.
„Suntem varză”. Daniel Bîrligea, cea mai dură reacție după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Nici nu știam că nu mai joc”
0:20 23 ian.
Elias Charalambous, discurs fără precedent după rușinea de la Zagreb: „Trebuie să ne trezim! Nu am fost o echipă”
0:08 23 ian.
Ce șanse de calificare are FCSB în „primăvara europeană”, după eșecul la scor cu Dinamo Zagreb
0:04 23 ian.
Ștefan Târnovanu, reacție dură după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Sezon compromis”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START 4 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 5 Mihai Stoica, anunţ despre transferuri înainte de Dinamo Zagreb – FCSB! Ce face cu cele 6 milioane de la Gigi Becali 6 Sorana Cîrstea – Naomi Osaka 1-2. Românca, eliminată în turul 2 de la Australian Open. Moment tensionat la final
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia