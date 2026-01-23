"Mai speraţi la calificare?" Răspunsul lui Darius Olaru după umilinţa suferită de FCSB la Zagreb - Antena Sport

Darius Olaru (27 de ani) e conştient că FCSB nu mai are decât şanse foarte-foarte mici să mai prindă play-off-ul Europa League. Căpitanul FCSB-ului a transmis că se gândeşte la meciul cu CFR Cluj, de duminică.
Partida cu echipa antrenată de Daniel Pancu e foarte importantă pentru ambele echipe, care se luptă să prindă play-off-ul.
“(n.r: Un rezultat neaşteptat?) Nu ştiu dacă neaşteptat pentru că ei sunt o echipă foarte bună. Au experienţă în Europa, joacă de atâta timp în Europa, în Champions League, Europa League. Am venit aici, speram să obţinem un rezultat pozitiv. Atât am putut în această seară.
(n.r: Cum s-a ajuns la această situaţie, să primiţi 4 goluri?) Am început foarte prost meciul, am primit două goluri foarte rapid. Centrări, nu ştiu, mi s-a părut că am făcut greşeli foarte simple şi adversarul ne-a pedepsit. După 2-0 am încercat să ne facem jocul, am şi marcat, dar pe urmă alte două greşeli. Din păcate pentru noi în acest sezon foarte multe greşeli. Am primit foarte multe goluri. La acest nivel adversarii au calitate şi marchează la acţiunile ofensive.
(n.r: despre fundaşi) Nu cred că e neapărat de ei. Toţi suntem vinovaţi, toţi ne apărăm, toţi atacăm.
(n.r: Mai speraţi la calificare în Europa?) Este foarte dificil. Stăm şi la mâna rezultatelor. Nici golaverajul nu ne ajută. Deocamdată mă gândesc doar la meciul de duminică. Va fi un meci dificil în campionat, important şi pentru noi, şi pentru CFR Cluj”, a declarat Darius Olaru pentru primasport.ro.
Dinamo Zagreb – FCSB 4-1
Meciul a început cum nu se poate mai prost pentru bucureşteni şi Dinamo Zagreb a condus cu 2-0 după numai 11 minute de joc. Monsfer Bakrar a deschis scorul în minutul 7, din centrarea lui Niko Galesic, iar Dion Beljo a făcut 2-0 după o pasă a albanezului Hoxha, în minutul 11. Târnovanu a apărat la şutul lui Hoxha, din minutul 24, pentru ca un minut mai târziu Bîrligea să primească un cartonaş galben care îl face indisponibil pentru ultimul meci din grupa Ligii Europa, cu Fenerbahce. Bîrligea a înscris însă în minutul 42, cu un şut la colţul lung, şi la pauză Dinamo Zagreb – FCSB a fost 2-1.
După reluare, tot croaţii au controlat jocul, dar fazele periculoase de poartă au cam lipsit. Gazdele au mai lovit o dată, prin Beljo, care a reuşit astfel “dubla”, în minutul 71, iar şapte minute mai târziu s-a consemnat ultima mare ocazie a partidei, Luka Stojkovic trimiţând în bara transversală. Alibec l-a încercat pe Filipovic, cu un şut bun, în minutul 88, însă portarul gazdelor a respins. Croaţii au avut un gol anulat pentru offside, în minutul 90+1, însă două minute mai târziu Kulenovic a stabilit rezultatul final şi Dinamo Zagreb s-a impus cu 4-1.
În clasament, Dinamo Zagreb a urcat pe locul 20, cu 10 puncte, FCSB e pe 29, cu şase puncte şi şansele de accedere în turul următor sunt microscopice pentru echipa lui Charalambous.
