Mihai Stoica a avut un singur remarcat după ce FCSB a pierdut cu Young Boys: „Mi-a plăcut foarte mult” - Antena Sport

Mihai Stoica a remarcat un singur jucător al FCSB-ului după eșecul cu Young Boys, scor 0-2, din etapa a doua a grupei de Europa League. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei l-a lăudat pe Octavian Popescu.
Mijlocașul a revenit în primul 11 al campioanei după o pauză de o lună și jumătate. În meciul cu elvețienii, el a fost înlocuit în minutul 60 de Dennis Politic.
Mihai Stoica a avut un singur remarcat după ce FCSB a pierdut cu Young Boys: Octavian Popescu
Mihai Stoica a analizat și jocul FCSB-ului din meciul cu Young Boys și a transmis că se aștepta ca roș-albaștri să marcheze în prima parte a meciului. În schimb, Joel Monteiro a reușit „dubla” în minutele 11, respectiv 36. Oficialul campioanei a subliniat, de asemenea, că jucătorii nu au fost cu gândul la derby-ul de duminică cu Universitatea Craiova, din etapa a 12-a din Liga 1.
„Am jucat cu om în minus meciuri întregi, nu asta a fost problema. Noi batem în Olanda, Go Ahead o bate pe Panathinaikos, Panathinaikos o spulberă pe Young Boys, pe noi ne bat ei. Ăsta e fotbalul, s-a închis cercul. În prima jumătate, am crezut că nu scapă fără să le dăm gol.
Spuneam că e o nouă șansă pentru Octavian Popescu, mie mi-a plăcut foarte mult, e unul dintre remarcați. Îmi pare rău pentru oamenii care au venit pe vremea asta, e singurul regret. Am jucat, am fost mult peste ei în multe momente ale partidei. E mare păcat, păcat că l-am pierdut pe Edjouma, să vedem ce se întâmplă cu Miculescu, ieșim destul de șifonați.
La fotbal nu știi niciodată. Știu că în aproximativ aceeași distribuție am început meciul cu Go Ahead și am câștigat. Acum am pierdut, iar în a doua cu aproape toți titularii pe teren, nu prea am reușit să ajungem la poartă așa cum am făcut în prima.
Fotbaliștii mereu pun pe prim plan meciurile europene, competiția asta e extrem de interesantă, anul trecut am jucat 20 de meciuri. Nimeni n-a fost cu mintea la meciul de duminică.
Tavi începe să urce, dar scara e ocupată, trebuie să dea mulți la o parte, pe scările rulante unii nu țin dreapta. Fizicul îl ajută, s-ar putea strecura, ar putea să joace din nou, dar cel puțin la același nivel, să aibă realizări, asta înseamnă gol, assist, scos penalty”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro, după FCSB – Young Boys 0-2.
