Mihai Stoica a avut un singur remarcat după ce FCSB a pierdut cu Young Boys: „Mi-a plăcut foarte mult” - Antena Sport

Mihai Stoica a remarcat un singur jucător al FCSB-ului după eșecul cu Young Boys, scor 0-2, din etapa a doua a grupei de Europa League. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei l-a lăudat pe Octavian Popescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocașul a revenit în primul 11 al campioanei după o pauză de o lună și jumătate. În meciul cu elvețienii, el a fost înlocuit în minutul 60 de Dennis Politic.

Mihai Stoica a avut un singur remarcat după ce FCSB a pierdut cu Young Boys: Octavian Popescu

Mihai Stoica a analizat și jocul FCSB-ului din meciul cu Young Boys și a transmis că se aștepta ca roș-albaștri să marcheze în prima parte a meciului. În schimb, Joel Monteiro a reușit „dubla” în minutele 11, respectiv 36. Oficialul campioanei a subliniat, de asemenea, că jucătorii nu au fost cu gândul la derby-ul de duminică cu Universitatea Craiova, din etapa a 12-a din Liga 1.

„Am jucat cu om în minus meciuri întregi, nu asta a fost problema. Noi batem în Olanda, Go Ahead o bate pe Panathinaikos, Panathinaikos o spulberă pe Young Boys, pe noi ne bat ei. Ăsta e fotbalul, s-a închis cercul. În prima jumătate, am crezut că nu scapă fără să le dăm gol.

Spuneam că e o nouă șansă pentru Octavian Popescu, mie mi-a plăcut foarte mult, e unul dintre remarcați. Îmi pare rău pentru oamenii care au venit pe vremea asta, e singurul regret. Am jucat, am fost mult peste ei în multe momente ale partidei. E mare păcat, păcat că l-am pierdut pe Edjouma, să vedem ce se întâmplă cu Miculescu, ieșim destul de șifonați.