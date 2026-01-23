Mihai Stoica, convins că FCSB e OUT din Europa. Singurul lucru bun după umilinţa cu Dinamo Zagreb! - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), a transmis clar că echipa lui nu mai are nicio şansă de a prinde play-off-ul Europa League. Şansele mai sunt doar matematice în acest moment.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a remarcat singurul aspect pozitiv al umilinţei suferite de campioana României la Zagreb. Din păcate pentru roş-albaştri, e vorba tot de ceva negativ. Fără a-i numi, Mihai Stoica a spus că sunt anumiţi jucători care au demonstrat că nu o pot ajuta pe FCSB în meciurile rămase de disputat până la finalul sezonului.

Mihai Stoica, după umilinţa suferită de FCSB la Zagreb: “E bine că am primit nişte confirmări. Din nefericire, nu sunt pozitive”

“(n.r: Un rezultat prea dur?) Cred că e cam aspru, dar am avut o singură perioadă în care părea că vom conta, la 2-1, dar fără ocazii de a marca.

Schimbările nu au adus mare lucru. E bine că am primit nişte confirmări. Din nefericire, nu confirmări pozitive, ci negative. Jucători care au demonstrat că nu ne pot ajuta în a doua parte a sezonului. Nu-mi cereţi să faceţi nominalizări că nu o să fac, dar cine a văzut meciul realizează despre cine vorbesc.

(n.r: Poate şi la cei care au intrat şi trebuiau să facă diferenţa) Cei care nu s-au ridicat la nivelul care ar fi trebuit.