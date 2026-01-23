Mihai Stoica, convins că FCSB e OUT din Europa. Singurul lucru bun după umilinţa cu Dinamo Zagreb! - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), a transmis clar că echipa lui nu mai are nicio şansă de a prinde play-off-ul Europa League. Şansele mai sunt doar matematice în acest moment.
Mihai Stoica a remarcat singurul aspect pozitiv al umilinţei suferite de campioana României la Zagreb. Din păcate pentru roş-albaştri, e vorba tot de ceva negativ. Fără a-i numi, Mihai Stoica a spus că sunt anumiţi jucători care au demonstrat că nu o pot ajuta pe FCSB în meciurile rămase de disputat până la finalul sezonului.
Mihai Stoica, după umilinţa suferită de FCSB la Zagreb: “E bine că am primit nişte confirmări. Din nefericire, nu sunt pozitive”
“(n.r: Un rezultat prea dur?) Cred că e cam aspru, dar am avut o singură perioadă în care părea că vom conta, la 2-1, dar fără ocazii de a marca.
Schimbările nu au adus mare lucru. E bine că am primit nişte confirmări. Din nefericire, nu confirmări pozitive, ci negative. Jucători care au demonstrat că nu ne pot ajuta în a doua parte a sezonului. Nu-mi cereţi să faceţi nominalizări că nu o să fac, dar cine a văzut meciul realizează despre cine vorbesc.
(n.r: Poate şi la cei care au intrat şi trebuiau să facă diferenţa) Cei care nu s-au ridicat la nivelul care ar fi trebuit.
Din nefericire nu am putut să aliniem cea mai bună echipă. Au fost jucători importanţi care nu au putut juca. Unii nu sunt eligibili, alţii… Florin Tănase, o accidentare uşoară, dar care l-a ţinut în tribune.
Nu discut despre niciun jucător în parte. Nu am făcut-o atâţia ani, nu o să mă apuc acum.
(n.r: Vine şi această veste proastă, Bîrligea va fi suspendat cu Fener) Asta e ultima problemă, că va fi suspendat Bîrligea cu Fener.
(n.r: Încă mai sunt şanse de calificare) Serios? Eu zic că cu 9 puncte nu merge nimeni. (n.r: Simţiţi că totul este terminat în acest moment?) Este terminat, nu simt, ştiu”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.
Dinamo Zagreb – FCSB 4-1
Meciul a început cum nu se poate mai prost pentru bucureşteni şi Dinamo Zagreb a condus cu 2-0 după numai 11 minute de joc. Monsfer Bakrar a deschis scorul în minutul 7, din centrarea lui Niko Galesic, iar Dion Beljo a făcut 2-0 după o pasă a albanezului Hoxha, în minutul 11. Târnovanu a apărat la şutul lui Hoxha, din minutul 24, pentru ca un minut mai târziu Bîrligea să primească un cartonaş galben care îl face indisponibil pentru ultimul meci din grupa Ligii Europa, cu Fenerbahce. Bîrligea a înscris însă în minutul 42, cu un şut la colţul lung, şi la pauză Dinamo Zagreb – FCSB a fost 2-1.
După reluare, tot croaţii au controlat jocul, dar fazele periculoase de poartă au cam lipsit. Gazdele au mai lovit o dată, prin Beljo, care a reuşit astfel “dubla”, în minutul 71, iar şapte minute mai târziu s-a consemnat ultima mare ocazie a partidei, Luka Stojkovic trimiţând în bara transversală. Alibec l-a încercat pe Filipovic, cu un şut bun, în minutul 88, însă portarul gazdelor a respins. Croaţii au avut un gol anulat pentru offside, în minutul 90+1, însă două minute mai târziu Kulenovic a stabilit rezultatul final şi Dinamo Zagreb s-a impus cu 4-1.
În clasament, Dinamo Zagreb a urcat pe locul 20, cu 10 puncte, FCSB e pe 29, cu şase puncte şi şansele de accedere în turul următor sunt microscopice pentru echipa lui Charalambous.
