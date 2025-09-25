Mihai Stoica le-a dat peste nas contestatarilor, după 1-0 cu Go Ahead Eagles: „Așa, și?” - Antena Sport

Am început foarte bine, sperăm într-un parcurs european, nu ca cel de anul trecut, care a fost peste așteptări, dar la un parcurs bun. Eu am spus înainte de meci: presiune nu mai există.

Jocuri neconvingătoare au fost și anul trecut în fazele eliminatorii. Primul bonus l-am primit, dar pe deplin meritat. În a doua jumătate, chiar dacă noi n-am mai fost foarte periculoși, n-au avut mari ocazii. Am spus-o înainte, olandezii pasează foarte mult, îți mai trebuie o minge dacă vrei să o atingi și tu”.

Mihai Stoica: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare”

„Toți merită felicitări. Vreau să subliniez evoluția excelentă a lui Denis Alibec, care vine după o perioadă în care n-a jucat și a alergat de a rupt.

Pentru mine, Olaru rămâne Olaru, un jucător care face un efort extraordinar. Surpriza plăcută la meciul ăsta a fost Baba Alhassan. Cisotti la fel, a alergat extraordinar de mult. Mă bucur că a prins 45 de minute și Risto Radunovic. Sunt foarte mulți jucători care merită remarcați.

Am fost deseori ironizat, îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare. David Miculescu confirmă în Europa meci de meci. Schimbările la pauză erau discutate de dinainte. Și Malcom Edjouma a jucat foarte bine, deși a fost înlocuit”.

Mihai Stoica: „În Europa doar noi putem să facem puncte”

„Suporterii noștri au fost ținta ironiilor celor care au tăcut din gură ultimii 2 ani pentru că nu aveau ce să spună. Dominam cu autoritate campionatul, plus parcursul din Europa era fantastic. Acum au și ei motive să spună, stăm rău în campionat, dar în Europa doar noi putem să facem puncte.

O spun fără ironie, ne dorim cu toată inima ca și Universitatea Craiova să facă puncte în Conference League, poate mai urcăm în clasament. În Olanda, campioana pleacă direct în Liga Campionilor, câștigătoarea Cupei intră direct în faza principală.

Chestia cu banderola dată de pe un braț pe altul n-am înțeles-o niciodată. Olaru e căpitanul numărul 1, Șut numărul 2, Florin Tănase numărul 3. Ierarhia e clară.

(n.r. despre Mihai Lixandru, operat după o criză de apendicită în Olanda) Există șanse să vină de mâine cu noi în țară, așa spun medicii, totul a decurs perfect, a fost o chestie de rutină, e posibil ca mâine să fie cu noi. Chiar ne-a dat mesaj să venim să-l luăm cu autocarul, că nu vrea să mai stea”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.