Mobilizare maximă a forțelor de ordine înainte de un meci din Europa League. 102 ultrași cu arme, arestați - Antena Sport

Mobilizare maximă a forțelor de ordine înainte de un meci din Europa League. 102 ultrași cu arme, arestați

Andrei Nicolae Publicat: 24 septembrie 2025, 12:27

Mobilizare maximă a forțelor de ordine înainte de un meci din Europa League. 102 ultrași cu arme, arestați

Poliția din Nisa / X Countea Omnisports

102 persoane identificate de poliţie ca fiind ultraşi ai AS Roma care voiau să se ia la bătaie cu suporterii lui Nice au fost reţinute marţi seara la Nisa, în ziua de dinaintea meciului dintre cele două echipe din Europa League au anunţat autorităţile, potrivit AFP.

Duelul din “hexagon” urmează să aibă loc astăzi de la ora 22:00, pe stadionul Allianz Riviera.

Mobilizare pentru partida dintre Nice și AS Roma

Deţinătorii de arme sau arme improvizate” au fost “plasaţi în custodia poliţiei şi puşi la dispoziţia justiţiei sub autoritatea procurorului republicii din Nisa“, a explicat prefectura Alpes-Maritimes într-un comunicat, precizând că “toate armele găsite au fost confiscate“.

Peste 400 de poliţişti vor fi mobilizaţi în această seeară pentru a “preveni orice tulburare a ordinii publice atât în centrul oraşului Nisa, cât şi în perimetrul imediat al stadionului şi în împrejurimile acestuia“, potrivit news.ro.

