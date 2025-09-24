„Nimic nou”. Elias Charalambous, replică fermă după ce Gigi Becali a anunțat echipa de start a FCSB-ului - Antena Sport

Închide meniul
„Nimic nou". Elias Charalambous, replică fermă după ce Gigi Becali a anunțat echipa de start a FCSB-ului

Europa League

„Nimic nou”. Elias Charalambous, replică fermă după ce Gigi Becali a anunțat echipa de start a FCSB-ului

Publicat: 24 septembrie 2025, 20:00

Elias Charalambous a prefațat duelul FCSB-ului cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei de Europa League. Antrenorul campioanei a fost întrebat și despre declarațiile date de Gigi Becali, oferind un răspuns ferm. 

Concret, cu câteva zile înaintea partidei cu olandezii, Gigi Becali a anunțat echipa de start a FCSB-ului. Elias Charalambous nu s-a declarat surprins și a dezvăluit că aceasta este plăcerea patronului său. 

E ceva obișnuit la echipa noastră, patronului îi place să dezvăluie echipa de start, asta a făcut în ultimii ani, nu e nimic nou pentru noi”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă. 

Totodată, Elias Charalambous a transmis că partida cu Go Ahead Eagles va fi una extrem de dificilă pentru FCSB. Cipriotul speră însă ca echipa sa să debuteze cu dreptul în grupa de Europa League. 

Toți jucătorii se antrenează bine, e o mare oportunitate pentru ei. Vor să-și arate calitatea, dacă sunt aici, cu siguranță au calitate. Înfruntăm un adversar dificil, nu e ușor să câștigi Cupa în astfel de campionate. Am analizat meciul cu Ajax, au controlat meciul. Suntem pregătiți pentru un meci foarte dificil. 

Pentru unii pare că nu va fi foarte greu, dar am analizat echipa și ne așteptăm să fie un meci foarte greu mâine. Trecem printr-un moment dificil în campionat, dar când lucrurile merg bine, toată lumea vorbește de bine, dar când nu merg, toată lumea critică. Acceptăm, știm că trebuie să fim pe primul loc, încercăm să dăm totul, noi trebuie să schimbăm situația. Eu încerc mereu să fiu calm, nu suntem fericiți pentru situație, dar nu pot spune că nu muncim. Să fiu sincer, încerc să rămân la fel, încercăm să muncim mai mult, să vorbim mai puțin. Mereu sunt pozitiv, mereu văd lucrurile bune, asta încerc să fac și acum. 

(Vă afectează criticile?) E normal, am mai spus-o. Când echipa câștiga campionatul, eram criticat. Acum, când echipa nu arată bine…nu se aștepta nimeni să stau atât de mult aici. Sunt de mult în fotbal, știu ce înseamnă să fii criticat, sunt pregătit. Mă ajută să mă îmbunătățesc, dar nu le ascult prea mult. Nu mă tem de nimic, mă îngrijorează jucătorii, fanii, dar în privința mea, nu. Știu foarte bine cine sunt. Nu mă preocupă faptul că poate voi fi dat afară.  

(Atmosfera din vestiar cum e?) Sunt sincer, nu am văzut jucătorii certându-se. Sunt multe zvonuri, e treaba unora să creeze haos. Relațiile dintre jucători sunt perfecte”, a mai spus Elias Charalambous. 

