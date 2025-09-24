„Nimic nou”. Elias Charalambous, replică fermă după ce Gigi Becali a anunțat echipa de start a FCSB-ului - Antena Sport

Elias Charalambous a prefațat duelul FCSB-ului cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei de Europa League. Antrenorul campioanei a fost întrebat și despre declarațiile date de Gigi Becali, oferind un răspuns ferm.

Concret, cu câteva zile înaintea partidei cu olandezii, Gigi Becali a anunțat echipa de start a FCSB-ului. Elias Charalambous nu s-a declarat surprins și a dezvăluit că aceasta este plăcerea patronului său.

Elias Charalambous, replică fermă după ce Gigi Becali a anunțat echipa de start a FCSB-ului

„E ceva obișnuit la echipa noastră, patronului îi place să dezvăluie echipa de start, asta a făcut în ultimii ani, nu e nimic nou pentru noi”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă.

Totodată, Elias Charalambous a transmis că partida cu Go Ahead Eagles va fi una extrem de dificilă pentru FCSB. Cipriotul speră însă ca echipa sa să debuteze cu dreptul în grupa de Europa League.

„Toți jucătorii se antrenează bine, e o mare oportunitate pentru ei. Vor să-și arate calitatea, dacă sunt aici, cu siguranță au calitate. Înfruntăm un adversar dificil, nu e ușor să câștigi Cupa în astfel de campionate. Am analizat meciul cu Ajax, au controlat meciul. Suntem pregătiți pentru un meci foarte dificil.