"Nu suntem de acord cu locul 2!" Mihai Stoica, reacţie euforică după ce FCSB a dat recital cu RFS! Detaliul remarcat - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit o reacţie euforică, după ce FCSB a dat recital cu RFS şi s-a impus cu un categoric 4-1, în prima etapă a grupei de Europa League. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a transmis că roş-albaştrii nu se mulţumesc cu locul secund, loc pe care îl ocupă după primele meciuri.

Ajax este lider în grupa de Europa League, după victoria cu 4-0 obţinută în duelul cu Beşiktaş. FCSB se clasează pe locul secund, cu un golaveraj de +3.

Mihai Stoica a transmis că jucătorii FCSB-ului vor rămâne cu picioarele pe pământ, după debutul de vis din Europa League. Acesta a transmis faptul că roş-albaştrii erau nevoiţi să obţină cele trei puncte din duelul cu RFS.

Totodată, MM a remarcat colaborarea perfectă dintre Darius Olaru şi Florin Tănase, la ultimele două goluri marcate de FCSB. Oficialul campioanei a subliniat că ambii jucători sunt liderii echipei, remarcând şi prestaţiile bune avute de Daniel Bîrligea şi Marius Ştefănescu.

„Noi nu suntem de acord cu locul 2. Avea Voltaj o melodie cu ‘mai sus de locul 2. Suntem cu picioarele pe pământ. Am început cu singura echipă inferioară din punct de vedere valoric. Am făcut ce trebuia, ceea ce e extrem de important. E adevărat că în prima repriză am avut momente când aprcă pierdusem controlul meciului, dar de la golul 2 a fost foarte bine. A avut Ștefan Târnovanu niște intervenții foarte bune, iar în a doua parte a meciului am fost doar noi pe teren.