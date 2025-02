O vedetă de la PAOK a descris-o pe FCSB înainte de prima manșă a "dublei" din Europa League: "Era mai bine să fie returul pe Toumba" - Antena Sport

În cariera sa, Meite a mai evoluat pentru: Auxerre, Lille, Zlute Waregem, Monaco, Bordeaux, Torino, AC Milan, Benfica și Cremonese. În momentul de față este cotat la suma de 2,5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Răzvan Lucescu, declaraţie impresionantă despre FCSB

Răzvan Lucescu a oferit o declaraţie spectaculoasă legată de istoria campioanei României: „Au tricoul mai greu decât al nostru în Europa”.

„Cu tot respectul pentru adversari, au tricoul mai greu decât al nostru în Europa. Steaua a câştigat Cupa Campionilor şi are mai multe perfomanţe din Europa. Dar rezultatul din Europa a fost unul nemeritat. Au fost multe ocazii în acea înfrângere a noastră.

Am ratat şi cred că am făcut lucruri greşite. Am venit atunci după două meciuri grele, cu Galatasaray şi Aris. Steaua a reuşit să dea câteva pase în prima repriză. După ce au rămas în 10, era mai greu să mai conteze în atac. Au spus de mai multe ori că vor câştiga aici pentru că au făcut-o data trecută.

E o echipă care e cunoscută în Europa. Are prezenţe importante în Europa. De partea cealaltă, noi am câştigat titlul de două ori, oficial. Am mai câştigat unul, dar ştiţi că a fost furat. E un club care sub comanda lui Ivan Savvidis a început să pună probleme echipelor din Atena”, a spus Răzvan Lucescu.