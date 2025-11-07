PAOK - Young Boys 4-0. Doar remiză pentru AEK-ul lui Răzvan Marin. Toate rezultatele serii - Antena Sport

Dueluri tari au avut loc joi seară în faza principală de UEFA Europa League, respectiv Conference League. PAOK-ul pregătit de Răzvan Lucescu a reușit o victorie clară pe terenul propriu, contra celor de la Young Boys Berna.
AEK Atena, formația unde evoluează și Răzvan Marin, a remizat pe teren propriu contra celor de la Shamrock Rovers. Toate rezultatele serii le ai mai jos.
Rezultatele serii – Europa League
- FINAL: Dinamo Zagreb – Celta Vigo 0-3 (Duran 4, 28, 44)
- FINAL: FC Basel – FCSB 3-1 (Shaqiri 17 pen., 74, Salah 88 / Olaru 58)
- FINAL: Malmo – Panathinaikos 0-1 (Djuricic 85)
- FINAL: Midtjylland – Celtic 3-1 Billing 34, Gogorza 35, Franculino 41 / Hatate 79 – pen.)
- FINAL: Nice – Freiburg 1-2 (Kevin 25/ Manzambi 29, Grifo 39 – pen., Scherhant 42)
- FINAL: Salzburg – Go Ahead Eagles 2-0 (Vertessen 60, Terzic 80)
- FINAL: Steaua Roșie – Lille 1-0 (Arnautovic 85 pen.)
- FINAL: Sturm Graz – Nottingham 0-0
- FINAL: Utrecht – FC Porto 1-1 (Rodriguez 50 / Sainz 66)
- FINAL: Aston Villa – Maccabi Tel Aviv 2-0 (Maatsen 45 +1, Maalen 59 – pen.)
- FINAL: Betis – Lyon 2-0 (Ezzalzouli 30, Antony 35)
- FINAL: Bologna – Brann 0-0
- FINAL: Braga – Genk 3-4 (Zalazar 30, 71, Lagerbielke 86/ Heymans 45 +2, Sor 48, Oh Hyeon-Gyu 59, Medina 72)
- FINAL: Ferencvaros – Ludogorets 3-1 (Kanychowsky 32, Cadu 53, Joseph 87 / Son 78)
- FINAL: PAOK – Young Boys 4-0 (Bianco 54, Giakoumakis 67, Konstantelias 72, R. Baba 76)
- FINAL: Viktoria Plzen – Fenerbahce 0-0
- FINAL: Rangers – AS Roma 0-1 (Soule 13, Pellegrini 37)
- FINAL: Stuttgart – Feyenoord 2-0 (El Khannouss 84, Undav 90 +1)
Rezultatele serii – Conference League
- Final: AEK Atena – Shamrock Rovers 1-1 (Jovic 86/ Burke 21)
- Final: AEK Larnaca – Aberdeen 0-0
- Final: Celje – Legia 2-1 (Iosinof 72, Karnicnik 77/ Urbanski 17)
- Final: KuPS – Slovan Bratislava 3-1 (Antwi 41, Pennanen 48, Oksanen 81/ Marcelli 3)
- Final: Mainz – Fiorentina 1-1 (Hollerbach 68/ Sohm 16)
- Final: Noah – Sigma Olomouc 1-2 ( Mula 21/ Slavicek 10, Sylla 24)
- Final: Samsunspor – Hamrun 3-0 (Holse 18, Kilinc 58, Marius 77)
- Final: Shakhtar – Breidablik 2-0 (Bondarenko 28, Elias 66)
- Final: Sparta Praga – Rakow 0-0
- Final: Crystal Palace – AZ Alkmaar 3-1 (Lacroix 25, Sarr 45+4, 57/ Mijnans 54)
- Final: Dinamo Kiev – Zrinjski 6-0 (Popov 21, Guerrero 57, Kabaev 59, Buyalskyy 67, Yarmolenko 78, Blănuță 84)
- Final: Hacken – Strasbourg 1-2 (Dembe 62/ Enciso 21, Gofo 60)
- Final: Lausanne – Omonia 1-1 (Bair 40/ Neoftyou 34)
- Final: Lincoln Red Imps – Rijeka 1-1 (Juanje 84/ Fruk 41)
- Final: Shelbourne – Drita 0-1 (Ajzeraj 58)
- Final: Shkendija – Jagiellonia 1-0 (Latifi 49)
- Final: Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1 (Romanchuck 38)
- Final: Rayo Vallecano – Lech Poznan 2-2 (Palazon 58, de Frutos 83, Garcia 90+4/ Palma 11, Kozubal 39)
AEK – Shamrock 1-1
Final.
Min. 90: GOL AEK! Jovic egalează pe final.
Min. 21: GOL SHAMROCK! Burke a deschis scorul.
Min. 1: A început meciul. Răzvan Marin e titular la gazde.
PAOK – Young Boys 4-0
Final.
Min. 76: GOL PAOK! Baba este cel care a marcat.
Min. 72: GOL PAOK! A înscris și Konstantelias.
Min. 67: GOL PAOK! Giakoumakis a marcat și el.
Min. 54: GOL PAOK! Bianco a deschis scorul.
Min. 1: A început meciul!
