Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

PAOK - Young Boys 4-0. Doar remiză pentru AEK-ul lui Răzvan Marin. Toate rezultatele serii - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | PAOK – Young Boys 4-0. Doar remiză pentru AEK-ul lui Răzvan Marin. Toate rezultatele serii

PAOK – Young Boys 4-0. Doar remiză pentru AEK-ul lui Răzvan Marin. Toate rezultatele serii

Publicat: 7 noiembrie 2025, 0:16

Comentarii
PAOK – Young Boys 4-0. Doar remiză pentru AEK-ul lui Răzvan Marin. Toate rezultatele serii

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Dueluri tari au avut loc joi seară în faza principală de UEFA Europa League, respectiv Conference League. PAOK-ul pregătit de Răzvan Lucescu a reușit o victorie clară pe terenul propriu, contra celor de la Young Boys Berna.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

AEK Atena, formația unde evoluează și Răzvan Marin, a remizat pe teren propriu contra celor de la Shamrock Rovers. Toate rezultatele serii le ai mai jos.

Rezultatele serii – Europa League

  • FINAL: Dinamo Zagreb – Celta Vigo 0-3 (Duran 4, 28, 44)
  • FINAL: FC Basel – FCSB 3-1 (Shaqiri 17 pen., 74, Salah 88 / Olaru 58)
  • FINAL: Malmo – Panathinaikos 0-1 (Djuricic 85)
  • FINAL: Midtjylland – Celtic 3-1 Billing 34, Gogorza 35, Franculino 41 / Hatate 79 – pen.)
  • FINAL: Nice – Freiburg 1-2 (Kevin 25/ Manzambi 29, Grifo 39 – pen., Scherhant 42)
  • FINAL: Salzburg – Go Ahead Eagles 2-0 (Vertessen 60, Terzic 80)
  • FINAL: Steaua Roșie – Lille 1-0 (Arnautovic 85 pen.)
  • FINAL: Sturm Graz – Nottingham 0-0
  • FINAL: Utrecht – FC Porto 1-1 (Rodriguez 50 / Sainz 66)
  • FINAL: Aston Villa – Maccabi Tel Aviv 2-0 (Maatsen 45 +1, Maalen 59 – pen.)
  • FINAL: Betis – Lyon 2-0 (Ezzalzouli 30, Antony 35)
  • FINAL: Bologna – Brann 0-0
  • FINAL: Braga – Genk 3-4 (Zalazar 30, 71, Lagerbielke 86/ Heymans 45 +2, Sor 48, Oh Hyeon-Gyu 59, Medina 72)
  • FINAL: Ferencvaros – Ludogorets 3-1 (Kanychowsky 32, Cadu 53, Joseph 87 / Son 78)
  • FINAL: PAOK – Young Boys 4-0 (Bianco 54, Giakoumakis 67, Konstantelias 72, R. Baba 76)
  • FINAL: Viktoria Plzen – Fenerbahce 0-0
  • FINAL: Rangers – AS Roma 0-1 (Soule 13, Pellegrini 37)
  • FINAL: Stuttgart – Feyenoord 2-0 (El Khannouss 84, Undav 90 +1)

Rezultatele serii – Conference League

  • Final: AEK Atena – Shamrock Rovers 1-1 (Jovic 86/ Burke 21)
  • Final: AEK Larnaca – Aberdeen 0-0
  • Final: Celje – Legia 2-1 (Iosinof 72, Karnicnik 77/ Urbanski 17)
  • Final: KuPS – Slovan Bratislava 3-1 (Antwi 41, Pennanen 48, Oksanen 81/ Marcelli 3)
  • Final: Mainz – Fiorentina 1-1 (Hollerbach 68/ Sohm 16)
  • Final: Noah – Sigma Olomouc 1-2 ( Mula 21/ Slavicek 10, Sylla 24)
  • Final: Samsunspor – Hamrun 3-0 (Holse 18, Kilinc 58, Marius 77)
  • Final: Shakhtar – Breidablik 2-0 (Bondarenko 28, Elias 66)
  • Final: Sparta Praga – Rakow 0-0
  • Final: Crystal Palace – AZ Alkmaar 3-1 (Lacroix 25, Sarr 45+4, 57/ Mijnans 54)
  • Final: Dinamo Kiev – Zrinjski 6-0 (Popov 21, Guerrero 57, Kabaev 59, Buyalskyy 67, Yarmolenko 78, Blănuță 84)
  • Final: Hacken – Strasbourg 1-2 (Dembe 62/ Enciso 21, Gofo 60)
  • Final: Lausanne – Omonia 1-1 (Bair 40/ Neoftyou 34)
  • Final: Lincoln Red Imps – Rijeka 1-1 (Juanje 84/ Fruk 41)
  • Final: Shelbourne – Drita 0-1 (Ajzeraj 58)
  • Final: Shkendija – Jagiellonia 1-0 (Latifi 49)
  • Final: Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1 (Romanchuck 38)
  • Final: Rayo Vallecano – Lech Poznan 2-2 (Palazon 58, de Frutos 83, Garcia 90+4/ Palma 11, Kozubal 39)

AEK – Shamrock 1-1

Final.

Min. 90: GOL AEK! Jovic egalează pe final.

Min. 21: GOL SHAMROCK! Burke a deschis scorul.

Reclamă
Reclamă

Min. 1: A început meciul. Răzvan Marin e titular la gazde.

PAOK – Young Boys 4-0

Final.

Min. 76: GOL PAOK! Baba este cel care a marcat.

Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiuBlack Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
Reclamă

Min. 72: GOL PAOK! A înscris și Konstantelias.

Min. 67: GOL PAOK! Giakoumakis a marcat și el.

Min. 54: GOL PAOK! Bianco a deschis scorul.

Min. 1: A început meciul!

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Observator
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează pe rețele sociale”
Fanatik.ro
Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează pe rețele sociale”
0:36 7 nov.
„Să fim modești în continuare”. Mirel Rădoi, prima reacție după Rapid Viena – Univ. Craiova 0-1. Ce a spus despre eliminare
0:31 7 nov.
Mihai Rotaru jubilează după 1-0 cu Rapid Viena: „Trei puncte și la autocar. Cu Mainz vor fi 30.000 de Rădoi în tribune”
0:23 7 nov.
Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape
0:20 7 nov.
Nicuşor Bancu, moment de sinceritate după victoria de la Viena: “Am jucat bine şi fără Rădoi!”
0:06 7 nov.
Eroul Craiovei, copleșit de emoții după succesul de la Viena: „Am scris istorie! Îmi vine să plâng”
0:05 7 nov.
Pe ce loc a ajuns FCSB, după trei înfrângeri la rând! Clasamentul Europa League după primele patru etape
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian” 3 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 4 Basel – FCSB 3-1. Campioana României pierde al treilea meci consecutiv în Europa League 5 L-au demis imediat, după eșecul umilitor din UEFA Champions League 6 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență