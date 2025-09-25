Predicție dezastruoasă pentru FCSB. Ce șanse îi dau specialiștii să se califice în primăvara Europa League - Antena Sport

FCSB urmează să debuteze astăzi în grupa unică Europa League, iar statisticienii de la Football Meets Data au efectuat calculele necesare pentru a afla ce șanse are fiecare echipă angrenată în competiție să se califice în fazele eliminatorii. Specialiștii au ținut cont cu siguranță și de forma arătată de fiecare club în startul de sezon, iar roș-albaștri resimt din plin acest aspect.

Sezonul trecut, FCSB a avut o campanie onorabilă în grupa Europa League și nu a fost deloc departe de a intra direct în Top 8, terminând pe poziția cu numărul 11.

FCSB, penultima ca șanse să prindă primăvara europeană

Potrivit calculelor efectuate de specialiști, FCSB se află pe locul 35/36 privind probabilitatea să ajungă în play-off-ul pentru optimile Europa League. Elevii lui Elias Charalambous dețin înainte de debut un procent de 28% de a trece de faza grupelor, singura echipa mai slabă din acest punct de vedere fiind Maccabi Tel-Aviv, cu 22% șanse.

În viziunea specialiștilor, echipe precum Go Ahead Eagles, Brann sau Viktoria Plznen au șanse mai mari decât campioana României să prindă primăvara europeană. Cu siguranță, cei de la Football Meets Data au ținut cont de startul slab de sezon al roș-albaștrilor, care au o singură victorie în Liga 1, iar în preliminariile pentru cupele europene nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.