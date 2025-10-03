Răzvan Lucescu, dezamăgit după ce PAOK a pierdut contra echipei lui Ionuţ Radu: "Asta ne-a afectat" - Antena Sport

Închide meniul
Răzvan Lucescu, dezamăgit după ce PAOK a pierdut contra echipei lui Ionuţ Radu: “Asta ne-a afectat”

Publicat: 3 octombrie 2025, 9:25

Răzvan Lucescu, dezamăgit după ce PAOK a pierdut contra echipei lui Ionuţ Radu: Asta ne-a afectat

Răzvan Lucescu / Profimedia

Răzvan Lucescu, antrenorul echipei de fotbal PAOK Salonic, s-a arătat dezamăgit după eşecul suferit de elevii săi pe terenul formaţiei Celta Vigo, scor 1-3, joi seara în Europa League, regretând faptul că o “pierdere a mingii”, le-a permis gazdelor să egaleze, după ce grecii au condus pe stadionul Balaidos, informează EFE.

PAOK rămâne cu un singur punct după primele două etape din Europa League, în timp ce Celta Vigo a obţinut prima victorie din acest sezon, după ce a pierdut meciul din prima etapă de pe terenul lui Stuttgart.

Răzvan Lucescu, după Celta Vigo – PAOK 3-1: “Repriza a doua a fost complicată şi dezamăgitoare”

“Prima noastră repriză a fost aproape perfectă, respectând planul de joc. Din păcate, în ultimul minut al primei reprize am pierdut mingea şi nu am putut să-i oprim. Atunci a venit egalarea, ceea ce ne-a afectat”, a spus Lucescu la conferinţa de presă pe care a susţinut-o după meci.

“Repriza a doua a fost complicată şi dezamăgitoare. Am înfruntat un adversar foarte bun, un reprezentant al unei ligi puternice, cum este cea spaniolă. Celta este o echipă puternică pe stadionul ei şi a arătat asta astăzi (joi, n. red.)”, a adăugat antrenorul român.

PAOK a deschis scorul prin Georgios Giakoumakis (37), dar galicienii au punctat de trei ori, prin Iago Aspas (45+2), Borja Iglesias (53) şi Williot Swedberg (73). Portarul român Ionuţ Radu a fost integralist la Celta Vigo.

Echipa lui Răzvan Lucescu va juca în runda următoare din Europa League tot în deplasare, împotriva francezilor de la Lille OSC, pe 23 octombrie, în timp ce Celta Vigo va primi vizita unei alte echipe din Hexagon, OGC Nice, în aceeaşi zi.

Până atunci însă, PAOK Salonic va avea o altă misiune dificilă, urmând să înfrunte pe teren propriu formaţia Olympiakos Pireu, duminică, în campionatul Greciei.

