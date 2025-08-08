Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răzvan Lucescu, în topul audiențelor din Europa League. Câți spectatori au venit la meciul lui PAOK Salonic - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Răzvan Lucescu, în topul audiențelor din Europa League. Câți spectatori au venit la meciul lui PAOK Salonic

Răzvan Lucescu, în topul audiențelor din Europa League. Câți spectatori au venit la meciul lui PAOK Salonic

Andrei Nicolae Publicat: 8 august 2025, 13:46

Comentarii
Răzvan Lucescu, în topul audiențelor din Europa League. Câți spectatori au venit la meciul lui PAOK Salonic

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci al lui PAOK Salonic / Profimedia

Seara de joi a fost una extrem de importantă pentru fotbalul românesc, în primul rând prin prisma echipelor din Liga 1 care au reprezentat țara în cupele europene. Pe lângă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, România a fost “prezentă” și pe banca tehnică, grație lui Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ceea ce îl privește pe antrenorul lui PAOK Salonic, echipa sa a ocupat primul loc în topul audiențelor partidelor din această săptămână din UEL.

Meciul lui PAOK Salonic de pe Toumba, pe primul loc în ierarhia audiențelor

Specialiștii de la Football Meets Data au adunat date despre câți spectatori s-au strâns la toate partidele din cupele europene din această săptămână, respectiv Champions League, Europa League și Conference League. În ceea ce privește a doua competiție fotbalistică intercluburi, meciurile din manșa tur a turului 3 preliminar Europa League s-au întins de pe 5 august până pe 7.

Pe primul loc în ierarhia audiențelor s-a clasat partida dintre PAOK Salonic și austriecii de la Wolfsberger, încheiată cu scorul de 0-0. La cel mai urmărit meci de UEL din această săptămână au asistat 21.340 de oameni.

Reclamă
Reclamă

Pe locul 3 se regăsește meciul FCSB-ului de pe Arena Națională cu Drita, unde au fost prezenți 13.825. În Top 5 s-a regăsit și duelul dintre CFR Cluj și Braga, ținând cont că pe Dr. Constantin Rădulescu au mers 10.383 de spectatori.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Observator
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
A dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de abia acum autoritățile au găsit prima pistă. Cazul pescarului care a generat mari controverse
Fanatik.ro
A dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de abia acum autoritățile au găsit prima pistă. Cazul pescarului care a generat mari controverse
13:14
Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul”
12:59
Mihai Stoica a numit forţa din spatele remontadei FCSB-ului cu Drida: “S-a datorat în primul rând lor”
12:49
Cât cere Gigi Becali pentru a-l ceda definitiv pe Andrei Gheorghiță la “U” Cluj. Clauza fixată de patronul FCSB
12:15
VideoBernadette Szocs şi Ying Han, punctul turneului la WTT Champions Yokohama 2025
12:12
Cristiano Ronaldo a răbufnit după ce s-a spus că Al Nassr l-a “furat” pe Joao Felix: “Voi nu îl cunoaşteţi”
12:04
VIDEOBernadette Szocs – Ying Han 3-1. Românca debutează cu dreptul la WTT Champions Yokohama 2025
Vezi toate știrile
1 “A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult” 2 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 3 Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2 4 Revenire importantă la Dinamo. Fotbalistul care n-a prins vreun minut în noul sezon poate debuta cu Metaloglobus 5 FCSB – Drita 3-2. Revenire spectaculoasă a campioanei. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+4 6 Singurul jucător criticat de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutărileCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutările