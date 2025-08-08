Răzvan Lucescu, în topul audiențelor din Europa League. Câți spectatori au venit la meciul lui PAOK Salonic - Antena Sport

Seara de joi a fost una extrem de importantă pentru fotbalul românesc, în primul rând prin prisma echipelor din Liga 1 care au reprezentat țara în cupele europene. Pe lângă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, România a fost “prezentă” și pe banca tehnică, grație lui Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu.
În ceea ce îl privește pe antrenorul lui PAOK Salonic, echipa sa a ocupat primul loc în topul audiențelor partidelor din această săptămână din UEL.
Meciul lui PAOK Salonic de pe Toumba, pe primul loc în ierarhia audiențelor
Specialiștii de la Football Meets Data au adunat date despre câți spectatori s-au strâns la toate partidele din cupele europene din această săptămână, respectiv Champions League, Europa League și Conference League. În ceea ce privește a doua competiție fotbalistică intercluburi, meciurile din manșa tur a turului 3 preliminar Europa League s-au întins de pe 5 august până pe 7.
Pe primul loc în ierarhia audiențelor s-a clasat partida dintre PAOK Salonic și austriecii de la Wolfsberger, încheiată cu scorul de 0-0. La cel mai urmărit meci de UEL din această săptămână au asistat 21.340 de oameni.
🟠 UEL Q3 first leg attendances (5-7 Aug):
21,340 🇬🇷 PAOK – 🇦🇹 WAC
20,636 🇬🇷 Panathinaikos – 🇺🇦 Shakhtar
13,825 🇷🇴 FCSB – 🇽🇰 Drita
11,744 🇨🇭 Servette – 🇳🇱 Utrecht
10,383 🇷🇴 CFR Cluj – 🇵🇹 Braga
8,779 🇳🇴 Fredrikstad – 🇩🇰 Midtjylland
6,495 🇭🇷 Rijeka – 🇮🇪 Shelbourne
5,600 🇧🇦…
— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 8, 2025
Pe locul 3 se regăsește meciul FCSB-ului de pe Arena Națională cu Drita, unde au fost prezenți 13.825. În Top 5 s-a regăsit și duelul dintre CFR Cluj și Braga, ținând cont că pe Dr. Constantin Rădulescu au mers 10.383 de spectatori.
- Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul”
- Presa din Kosovo l-a “înțepat” pe Gigi Becali după FCSB – Drita: “Aproape că i-a lăsat echipa fără cuvinte”
- Gigi Becali a anunţat echipa de start pentru returul cu Drita: “Şansele de calificare sunt de 100%”
- “Nu putem fi atât de naivi”. Edi Iordănescu, discurs fără ezitare după ce Legia Varșovia a fost dărâmată în UEL
- Gigi Becali a confirmat veștile despre unul dintre marii absenți din FCSB – Drita: “Își revine echipa”