Răzvan Lucescu, în topul audiențelor din Europa League. Câți spectatori au venit la meciul lui PAOK Salonic - Antena Sport

Seara de joi a fost una extrem de importantă pentru fotbalul românesc, în primul rând prin prisma echipelor din Liga 1 care au reprezentat țara în cupele europene. Pe lângă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, România a fost “prezentă” și pe banca tehnică, grație lui Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ceea ce îl privește pe antrenorul lui PAOK Salonic, echipa sa a ocupat primul loc în topul audiențelor partidelor din această săptămână din UEL.

Meciul lui PAOK Salonic de pe Toumba, pe primul loc în ierarhia audiențelor

Specialiștii de la Football Meets Data au adunat date despre câți spectatori s-au strâns la toate partidele din cupele europene din această săptămână, respectiv Champions League, Europa League și Conference League. În ceea ce privește a doua competiție fotbalistică intercluburi, meciurile din manșa tur a turului 3 preliminar Europa League s-au întins de pe 5 august până pe 7.

Pe primul loc în ierarhia audiențelor s-a clasat partida dintre PAOK Salonic și austriecii de la Wolfsberger, încheiată cu scorul de 0-0. La cel mai urmărit meci de UEL din această săptămână au asistat 21.340 de oameni.

🟠 UEL Q3 first leg attendances (5-7 Aug):

21,340 🇬🇷 PAOK – 🇦🇹 WAC

20,636 🇬🇷 Panathinaikos – 🇺🇦 Shakhtar

13,825 🇷🇴 FCSB – 🇽🇰 Drita

11,744 🇨🇭 Servette – 🇳🇱 Utrecht

10,383 🇷🇴 CFR Cluj – 🇵🇹 Braga

8,779 🇳🇴 Fredrikstad – 🇩🇰 Midtjylland

6,495 🇭🇷 Rijeka – 🇮🇪 Shelbourne

5,600 🇧🇦…

— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 8, 2025