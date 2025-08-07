PAOK, remiză cu Wolfsberger în turul trei de Europa League, sub "privirile" lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Închide meniul
PAOK, remiză cu Wolfsberger în turul trei de Europa League, sub "privirile" lui Mircea Lucescu

Publicat: 7 august 2025, 23:06

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

PAOK Salonic, condusă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea austriacă Wolfsberger, în meciul tur din runda a treia preliminară din Europa League.

Gazdele nu au reuşit să înscrie în partida de pe Toumba Stadium, la debutul oficial în actualul sezon. Echipa lui Răzvan Lucescu a terminat la egalitate, 0-0, cu formaţia austriacă Wolfsberger, câştigătoarea Cupei Austriei.

Soarta calificării se va decide în returul din Austria, iar câştigătoarea va merge în play-off-ul Ligii Europa, unde va înfrunta învingătoarea din dubla Shelbourne – Rijeka.

Mircea Lucescu, prezent pe Arena Naţională la duelul dintre FCSB şi Drita, a fost surprins de reporterii Antena Sport urmărind duelul echipei fiului său.

Dacă va trece de Wolfsberger, PAOK se va duela cu învingătoarea “dublei” Rijeka – Shlebourne, în play-off-ul de Europa League.

Mircea Lucescu, în tribune la FCSB - Drita, în timp ce verifica rezultatul de la meciul lui PAOK / FOTO: AntenaSport
Mircea Lucescu, în tribune la FCSB – Drita, în timp ce verifica rezultatul de la meciul lui PAOK / FOTO: AntenaSport

Răzvan Lucescu, mesaj emoţionant pentru tatăl lui, Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu a avut un mesaj emoţionant pentru tatăl lui, selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, la petrecerea în care “Il Luce” aniversează împlinirea vârstei de 80 de ani.

“Cred că, pentru el, fiecare moment e important şi emoţionant, aşa cum le trăieşte şi cum le-a trăit pe toate celelalte. E un personaj unic.

Sunt mândru că sunt băiatul lui. Sunt recunoscător că mi-a transmis această uriaşă pasiune pentru meseria pe care o fac şi pentru că m-a ajutat enorm să fiu fericit. Când faci ceva cu pasiune, eşti şi fericit. Sunt recunoscător pentru exemplul pe care mi l-a dat în viaţă, de a munci, de a lupta întotdeauna împotriva dificultăţilor, de a nu abandona, de a te ridica în momentele cele mai complicate a doua zi din pat, luând-o de la capăt şi luptându-te.

Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedintePreţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
Îi mulţumesc şi îi sunt recunoscător că îmi este tată. (n.r.: primul sfat) Crezi că mai ştiu? Discuţii, au tot fost. Mi-a rămas în minte un moment, eram într-o situaţie de cumpănă, aveam de făcut o alegere şi încercând să îi cer sfatul mi-a spus că, indiferent de alegerea pe care o fac, va fi întotdeauna alături de mine. E lucrul cel mai important pe care îl aştepţi de la un părinte”, a spus Răzvan Lucescu.

