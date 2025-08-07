PAOK, remiză cu Wolfsberger în turul trei de Europa League, sub "privirile" lui Mircea Lucescu - Antena Sport

PAOK Salonic, condusă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea austriacă Wolfsberger, în meciul tur din runda a treia preliminară din Europa League.
PAOK, remiză cu Wolfsberger în turul trei de Europa League, sub “privirile” lui Mircea Lucescu
Soarta calificării se va decide în returul din Austria, iar câştigătoarea va merge în play-off-ul Ligii Europa, unde va înfrunta învingătoarea din dubla Shelbourne – Rijeka.
Mircea Lucescu, prezent pe Arena Naţională la duelul dintre FCSB şi Drita, a fost surprins de reporterii Antena Sport urmărind duelul echipei fiului său.
Răzvan Lucescu, mesaj emoţionant pentru tatăl lui, Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu a avut un mesaj emoţionant pentru tatăl lui, selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, la petrecerea în care “Il Luce” aniversează împlinirea vârstei de 80 de ani.
“Cred că, pentru el, fiecare moment e important şi emoţionant, aşa cum le trăieşte şi cum le-a trăit pe toate celelalte. E un personaj unic.
Sunt mândru că sunt băiatul lui. Sunt recunoscător că mi-a transmis această uriaşă pasiune pentru meseria pe care o fac şi pentru că m-a ajutat enorm să fiu fericit. Când faci ceva cu pasiune, eşti şi fericit. Sunt recunoscător pentru exemplul pe care mi l-a dat în viaţă, de a munci, de a lupta întotdeauna împotriva dificultăţilor, de a nu abandona, de a te ridica în momentele cele mai complicate a doua zi din pat, luând-o de la capăt şi luptându-te.