PAOK, remiză cu Wolfsberger în turul trei de Europa League, sub "privirile" lui Mircea Lucescu - Antena Sport

PAOK Salonic, condusă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea austriacă Wolfsberger, în meciul tur din runda a treia preliminară din Europa League.

Gazdele nu au reuşit să înscrie în partida de pe Toumba Stadium, la debutul oficial în actualul sezon. Echipa lui Răzvan Lucescu a terminat la egalitate, 0-0, cu formaţia austriacă Wolfsberger, câştigătoarea Cupei Austriei.

PAOK, remiză cu Wolfsberger în turul trei de Europa League, sub “privirile” lui Mircea Lucescu

Soarta calificării se va decide în returul din Austria, iar câştigătoarea va merge în play-off-ul Ligii Europa, unde va înfrunta învingătoarea din dubla Shelbourne – Rijeka.

Mircea Lucescu, prezent pe Arena Naţională la duelul dintre FCSB şi Drita, a fost surprins de reporterii Antena Sport urmărind duelul echipei fiului său.

Dacă va trece de Wolfsberger, PAOK se va duela cu învingătoarea “dublei” Rijeka – Shlebourne, în play-off-ul de Europa League.