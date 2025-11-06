Reacția elvețienilor după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB: „Am primit ajutor. S-au împușcat singuri în picior” - Antena Sport

Reacția elvețienilor nu a întârziat să apară după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB, în etapa a patra a grupei de Europa League. Campioana a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 12, după ce Ștefan Târnovanu a comis henț în afara careului. Șase minute mai târziu, Siyabonga Ngezana a făcut henț în care, iar Xherdan Shaqiri a deschis scorul din penalty.

Elvețienii nu s-au ferit să recunoască faptul că Basel a primit ajutor din partea FCSB-ului în startul partidei, prin erorile comise de cei doi jucători ai campioanei.

Reacția elvețienilor după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB

Totodată, jurnaliștii elvețieni au taxat-o pe Basel pentru jocul modest prestat chiar și în superioritate numerică.

„Basel a primit ajutor din partea oponenților din capitala României. Oaspeții s-au împușcat singuri în picior de două ori în minutele de început cu două hențuri. Prima dată Târnovanu a văzut roșu pentru un henț în afara careului, apoi Ngezana a blocat ilegal șutul lui Shaqiri rezultând un penalty transformat de Shaqiri.

Performanța celor de la Basel a fost neinspirată chiar dacă au avut om în plus. Când au avut oportunități, au evitat să le capitalizeze. Cu toate acestea, bucureștenii nu au reușit să aprindă artificii ofensive în atac în prima repriză, chiar dacă au avut câteva ocazii cu om în minus.