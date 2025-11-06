Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacția elvețienilor după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB: „Am primit ajutor. S-au împușcat singuri în picior” - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Reacția elvețienilor după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB: „Am primit ajutor. S-au împușcat singuri în picior”

Reacția elvețienilor după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB: „Am primit ajutor. S-au împușcat singuri în picior”

Publicat: 6 noiembrie 2025, 23:26

Comentarii
Reacția elvețienilor după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB: Am primit ajutor. S-au împușcat singuri în picior”

Jucătorii lui Basel, în meciul cu FCSB/ Profimedia

Reacția elvețienilor nu a întârziat să apară după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB, în etapa a patra a grupei de Europa League. Campioana a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 12, după ce Ștefan Târnovanu a comis henț în afara careului. Șase minute mai târziu, Siyabonga Ngezana a făcut henț în care, iar Xherdan Shaqiri a deschis scorul din penalty. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elvețienii nu s-au ferit să recunoască faptul că Basel a primit ajutor din partea FCSB-ului în startul partidei, prin erorile comise de cei doi jucători ai campioanei. 

Reacția elvețienilor după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB 

Totodată, jurnaliștii elvețieni au taxat-o pe Basel pentru jocul modest prestat chiar și în superioritate numerică.  

„Basel a primit ajutor din partea oponenților din capitala României. Oaspeții s-au împușcat singuri în picior de două ori în minutele de început cu două hențuri. Prima dată Târnovanu a văzut roșu pentru un henț în afara careului, apoi Ngezana a blocat ilegal șutul lui Shaqiri rezultând un penalty transformat de Shaqiri. 

Performanța celor de la Basel a fost neinspirată chiar dacă au avut om în plus. Când au avut oportunități, au evitat să le capitalizeze. Cu toate acestea, bucureștenii nu au reușit să aprindă artificii ofensive în atac în prima repriză, chiar dacă au avut câteva ocazii cu om în minus. 

Reclamă
Reclamă

FC Basel a fost fără dinți în atac repriza secundă și au încasat un gol egalizator printr-un efort individual briliant a lui Olaru. Nici asta nu a trezit cu adevărat Basel, dar au reușit să recâștige avantajul”, au notat elvețienii de la blick.ch, după Basel – FCSB 3-1. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Observator
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează pe rețele sociale”
Fanatik.ro
Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează pe rețele sociale”
0:36 7 nov.
„Să fim modești în continuare”. Mirel Rădoi, prima reacție după Rapid Viena – Univ. Craiova 0-1. Ce a spus despre eliminare
0:31 7 nov.
Mihai Rotaru jubilează după 1-0 cu Rapid Viena: „Trei puncte și la autocar. Cu Mainz vor fi 30.000 de Rădoi în tribune”
0:23 7 nov.
Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape
0:20 7 nov.
Nicuşor Bancu, moment de sinceritate după victoria de la Viena: “Am jucat bine şi fără Rădoi!”
0:16 7 nov.
PAOK – Young Boys 4-0. Doar remiză pentru AEK-ul lui Răzvan Marin. Toate rezultatele serii
0:06 7 nov.
Eroul Craiovei, copleșit de emoții după succesul de la Viena: „Am scris istorie! Îmi vine să plâng”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian” 3 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 4 Basel – FCSB 3-1. Campioana României pierde al treilea meci consecutiv în Europa League 5 L-au demis imediat, după eșecul umilitor din UEFA Champions League 6 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență