„Să vorbească despre el”. Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea și anunță „revoluția” la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb - Antena Sport

Mihai Stoica a avut un discurs dur, după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor l-a criticat pe Daniel Bîrligea, după jocul avut.

MM i-a atras atenția atacantului care a marcat golul FCSB-ului la Zagreb. Oficialul campioanei a fost nemulțumit de declarațiile acestuia, mărturisind că el ar trebui să se uite mai mult la el, și nu la întreaga echipă.

Mihai Stoica, reacție dură după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Mihai Stoica a anunțat și o adevărată „revoluție” la FCSB, după umilința din Croația. Acesta a transmis că vor exista mai multe plecări de la echipă, fiind nemulțumit în special de jucătorii care au intrat pe parcurs.

La pauză, campioana a efectuat trei schimbări, Octavian Popescu, Dennis Politic și Valentin Crețu fiind trimiși în teren, înlocuindu-i pe David Miculescu, Mihai Lixandru și Joyskim Dawa. Denis Alibec și Mamadou Thiam au mai intrat pe parcurs, Daniel Bîrligea și Juri Cisotti fiind înlocuiți.

„Nu am fost agresivi sau ce? Nu ne-a ieșit jocul. Nu a fost vorba de lipsă de agresivitate. Bîrligea ar trebui să vorbească mai mult de jocul lui, nu de jocul echipei.