Scenariu SF în Roma - Lille! Italienii au ratat trei penalty-uri la aceeași fază. Cum a fost posibil - Antena Sport

Momente incredibile la partida dintre AS Roma și LOSC Lille, din etapa a doua a fazei principale de UEFA Europa League. Gruparea din Hexagon s-a impus la limită pe Stadio Olimpico, însă a avut de partea sa și norocul.

În minutul 82 al partidei, formația antrenată de Gian Piero Gasperini a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, care a fost executată de trei ori. De fiecare dată s-a ratat, iar scorul final a rămas 0-1.

AS Roma a avut trei lovituri de la 11 metri în meciul cu Lille! Italienii au ratat de fiecare dată

Lille a deschis scorul după doar șase minute pe terenul celor de la AS Roma, islandezul Hakon Arnar Haraldsson fiind cel care a deschis scorul. A fost singurul șut pe spațiul porții expediat de gruparea din Hexagon în prima repriză.

Oaspeții au ținut de rezultat până în minutul 82, când centralul a dictat lovitură de la 11 metri în favoarea Romei. Ce s-a întâmplat în minutele următoare a depășit orice imaginație.

Artem Dovbyk a fost cel care a executat, însă turcul Berke Ozer a ghicit colțul și a scos extraordinar. Din cauza unui jucător de la Lille care a pătruns în suprafața de pedeapsă, centralul a cerut repetarea loviturii.