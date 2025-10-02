Scenariu SF în Roma - Lille! Italienii au ratat trei penalty-uri la aceeași fază. Cum a fost posibil - Antena Sport

Momente incredibile la partida dintre AS Roma și LOSC Lille, din etapa a doua a fazei principale de UEFA Europa League. Gruparea din Hexagon s-a impus la limită pe Stadio Olimpico, însă a avut de partea sa și norocul.
În minutul 82 al partidei, formația antrenată de Gian Piero Gasperini a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, care a fost executată de trei ori. De fiecare dată s-a ratat, iar scorul final a rămas 0-1.
AS Roma a avut trei lovituri de la 11 metri în meciul cu Lille! Italienii au ratat de fiecare dată
Lille a deschis scorul după doar șase minute pe terenul celor de la AS Roma, islandezul Hakon Arnar Haraldsson fiind cel care a deschis scorul. A fost singurul șut pe spațiul porții expediat de gruparea din Hexagon în prima repriză.
Oaspeții au ținut de rezultat până în minutul 82, când centralul a dictat lovitură de la 11 metri în favoarea Romei. Ce s-a întâmplat în minutele următoare a depășit orice imaginație.
Artem Dovbyk a fost cel care a executat, însă turcul Berke Ozer a ghicit colțul și a scos extraordinar. Din cauza unui jucător de la Lille care a pătruns în suprafața de pedeapsă, centralul a cerut repetarea loviturii.
Tot ucraineanul Dovbyk a fost cel care și-a asumat execuția, dar și de această dată, Ozer a ghicit colțul și a respins. Decizia centralului a fost însă aceeași, după ce un alt jucător de la Lille a intrat în careu înainte ca acesta să fluiere executarea penalty-ului.
A treia oară, Matias Soule a luat decizia de a lovi de la punctul cu var, însă, pentru a treia oară, portarul celor de la Lille a intervenit senzațional. Scorul a rămas 1-0 pentru francezi, care au luat trei puncte mari din capitala Italiei.
