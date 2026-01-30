Târnovanu a răbufnit după eliminarea FCSB-ului din Europa: "Nu-mi vine să cred că există astfel de oameni" - Antena Sport

Închide meniul
Târnovanu a răbufnit după eliminarea FCSB-ului din Europa: “Nu-mi vine să cred că există astfel de oameni”

Bogdan Stănescu Publicat: 30 ianuarie 2026, 0:49

Ştefan Târnovanu, în timpul unui meci pentru FCSB / Profimedia Images

Ştefan Târnovanu (25 de ani) a avut un mesaj dur după ce FCSB-ul a părăsit Europa League. Campioana României a făcut 1-1, în ultimul meci, cu Fenerbahce, salvând impresia după ultimele meciuri, în care a fost umilită. Înainte de egalul cu Fenerbahce, FCSB a pierdut ultimele două jocuri cu acelaşi scor, 1-4: cu Dinamo Zagreb în Europa League şi cu CFR Cluj în campionat.

Târnovanu a acuzat anumite jigniri pe care le-a citit pe reţelele sociale. Portarul nu s-a arătat deloc deranjat de decizia lui Gigi Becali (67 de ani) de a-l scoate din poartă, pentru a-l introduce pe Matei Popa (18 ani), care e under. FCSB are strategia utilizării portarului under în ultimele 7 meciuri din sezonul regular, încercând astfel să prindă play-off-ul.

Târnovanu, siderat de jignirile de pe reţelele sociale!

“A fost un joc echilibrat. Am întâlnit o echipă foarte bună. Cred că a fost un meci de care aveam nevoie, ca echipă, dar și eu. După meciurile cu Dinamo Zagreb și CFR Cluj nu au fost zile ușoare.

Mi-aș dori ca lumea să fie mai bună, să nu fie atât de invidioși și să lași niște comentarii… Să-ți pierzi din timpul tău să jignești un om, să folosești niște cuvinte… Efectiv nu-mi vine să cred cum există astfel de oameni și nu putem fi mai buni.

(n.r: despre faptul că nu va mai apăra în campionat) Gigi Becali a venit la bază și a spus că Matei Popa va apăra în campionat. Eu sunt jucător profesionist. Matei e un portar foarte bun, vă garantez asta. Am mare bază în el. Nu scrie nicăieri în contract că trebuie să joc fiecare meci. Dacă astea sunt deciziile, asta trebuie să fac”, a declarat Ştefan Târnovanu pentru digisport.ro.

FCSB – Fenerbahce 1-1. Campioana a fost eliminată din Europa League

Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Ligii Europa.

Dennis Politic a avut prima acţiune periculoasă a gazdelor, pe Arena Naţională, dar şutul său din minutul 10 a fost respins de Ederson. Târnovanu a avut o intervenţie salutară în minutul 17, la lovitura de cap a lui En-Nesyri, dar portarul bucureştenilor nu a mai avut reacţie la faza care a urmat, corner Akturkoglu, lovitură de cap la colţul lung al lui Ismail Yuksek şi Fenerbahce conducea cu 1-0 la Bucureşti, din minutul 19.

Un un-doi între Olaru şi Mamadou Thiam l-a adus pe căpitan într-o poziţie bună, însă şutul său a fost respins de Ederson, în minutul 31. După trei minute Miculescu a pătruns în careul turcilor şi Ederson a intervenit din nou în faţa bucureştenilor. Tot portarul oaspeţilor a scos foarte bine şutul din careu al lui Mamadou Thiam, în minutul 36 şi la pauză FCSB – Fener a fost 0-1, după cea mai bună repriză a bucureştenilor din acest an.

Campioana României, ocazii uriaşe după pauză

Olaru a ratat o altă ocazie uriaşă în minutul 50, când a primit în careu, însă a trimis slab direct în braţele lui Ederson. Târnovanu a intervenit excelent în faţa lui Akturkoglu, în minutul 59, scoţând în corner, iar eforturile ros-albastrilor au fost rasplatite, în minutul 71, când Radunovic i-a trimis lui Cisotti şi italianul a egalat după minute întregi de presiune formidabilă a gazdelor. Şapte minute mai târziu Mamadou Thiam a trimis o bombă, din careu, peste poartă.

Târnovanu a intervenit excelent în faţa lui Akturkoglu, în minutul 59, scoţând în corner, iar eforturile ros-albastrilor au fost rasplatite, în minutul 71, când Radunovic i-a trimis lui Cisotti şi italianul a egalat după minute întregi de presiune formidabilă a gazdelor. Şapte minute mai târziu Mamadou Thiam a trimis o bombă, din careu, peste poartă. Turcii au revenit în atac şi Akturkoglu nu a găsit poarta în minutul 81, pentru ca Graovac să fie aproape de autogol un minut mai târziu, când a încercat să respingă mingea în corner. Ederson şi-a mai salvat odată echipa, respingând cu vârful degetelor în minutul 90, la şutul lui Octavian Popescu.

Finalul a fost pe contre, dar nu s-a mai înscris şi FCSB – Fenerbahce s-a încheiat 1-1. Roş-albaştrii au terminat sezonul european pe locul 27, cu 7 puncte şi au părăsit competiţia după faza grupei.

