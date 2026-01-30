Târnovanu a răbufnit după eliminarea FCSB-ului din Europa: "Nu-mi vine să cred că există astfel de oameni" - Antena Sport

Ştefan Târnovanu (25 de ani) a avut un mesaj dur după ce FCSB-ul a părăsit Europa League. Campioana României a făcut 1-1, în ultimul meci, cu Fenerbahce, salvând impresia după ultimele meciuri, în care a fost umilită. Înainte de egalul cu Fenerbahce, FCSB a pierdut ultimele două jocuri cu acelaşi scor, 1-4: cu Dinamo Zagreb în Europa League şi cu CFR Cluj în campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Târnovanu a acuzat anumite jigniri pe care le-a citit pe reţelele sociale. Portarul nu s-a arătat deloc deranjat de decizia lui Gigi Becali (67 de ani) de a-l scoate din poartă, pentru a-l introduce pe Matei Popa (18 ani), care e under. FCSB are strategia utilizării portarului under în ultimele 7 meciuri din sezonul regular, încercând astfel să prindă play-off-ul.

Târnovanu, siderat de jignirile de pe reţelele sociale!

“A fost un joc echilibrat. Am întâlnit o echipă foarte bună. Cred că a fost un meci de care aveam nevoie, ca echipă, dar și eu. După meciurile cu Dinamo Zagreb și CFR Cluj nu au fost zile ușoare.

Mi-aș dori ca lumea să fie mai bună, să nu fie atât de invidioși și să lași niște comentarii… Să-ți pierzi din timpul tău să jignești un om, să folosești niște cuvinte… Efectiv nu-mi vine să cred cum există astfel de oameni și nu putem fi mai buni.

(n.r: despre faptul că nu va mai apăra în campionat) Gigi Becali a venit la bază și a spus că Matei Popa va apăra în campionat. Eu sunt jucător profesionist. Matei e un portar foarte bun, vă garantez asta. Am mare bază în el. Nu scrie nicăieri în contract că trebuie să joc fiecare meci. Dacă astea sunt deciziile, asta trebuie să fac”, a declarat Ştefan Târnovanu pentru digisport.ro.