Titularul FCSB-ului a dat cărțile pe față despre atmosfera din vestiar, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles - Antena Sport

Titularul FCSB-ului a dat cărțile pe față despre atmosfera din vestiarul campioanei, înaintea confruntării cu Go Ahead Eagles. Baba Alhassan a recunoscut faptul că sunt tensiuni între jucătorii roș-albaștri.
Mijlocașul de 25 de ani s-a declarat convins că aceste probleme nu vor afecta jocul roș-albaștrilor, care sunt concentrați pe deplin pentru partida de debut din grupa de Europa League. Meciul se va juca joi, de la ora 19:45.
„Toată lumea e ok. Ne pregătim pentru meci. Câteodată mai sunt și tensiuni în vestiar, dar nu mai contează trecutul. Avem nevoie să câștigăm acest meci.
(n.r. stadionul va fi plin) Depinde de ce facem noi pe teren. Nu e vorba despre suporteri, e vorba despre noi. Sunt bine, sunt pregătit pentru meci. (n.r. te gândești că poți marca un gol?) Oricine poate înscrie”, a declarat Baba Alhassan, conform digisport.ro, înainte de Go Ahead Eagles – FCSB.
FCSB se va mai duela cu Young Boys, Bologna, Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și cu Fenerbahce în grupa de Europa League.
Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru Go Ahead Eagles – FCSB
După eșecul cu Botoșani din Liga 1, scor 1-3, Gigi Becali s-a hotărât să scoată mai mulți jucători din primul 11. În acest context, în meciul cu olandezii, Denis Alibec, David Kiki, David Miculescu, Juri Cisotti, Darius Olaru, Daniel Graovac și Malcom Edjouma urmează să fie titularizați.
„Avem două echipe, vom vedea echipa a doua joi. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, Cisotti stânga, Olaru. Nu e chiar a doua, dar…în apărare, Graovac, Popescu, Ngezana și Kiki. Pe Alibec de ce l-am luat? Să joace fotbal, ia să joace! Pe Edjouma, pe Kiki? Ia jucați, mă!”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
