Zeljko Kopic, fanul lui Dinamo Zagreb în meciul cu FCSB: "Nu am nimic împotriva lor, dar aşa e normal" - Antena Sport

Zeljko Kopic a prefaţat duelul dintre Dinamo Zagreb şi FCSB, din etapa a şaptea a grupei de Europa League. Antrenorul lui Dinamo, care în trecut i-a antrenat pe croaţi, s-a declarat convins că partida de joi va fi una extrem de interesantă.
Zeljko Kopic nu s-a ferit să recunoască faptul că îşi va susţine fosta echipă în duelul cu actuala rivală din Liga 1. Antrenorul a pregătit-o pe Dinamo Zagreb între 2021 şi 2022, având o medie de 2,16 puncte obţine per meci.
Zeljko Kopic, fanul lui Dinamo Zagreb în meciul cu FCSB
Zeljko Kopic a subliniat că atât Dinamo Zagreb, cât şi FCSB, nu traversează cele mai bune perioade. Croatul a subliniat că spre deosebire de sezoanele trecute, viitorii adversari ai roş-albaştrilor au avut rezultate modeste în competiţiile europene.
“Am vorbit şi cu câţiva jurnalişti croaţi, le-am spus acelaşi lucru. Ambele echipe au calitate, dar în sezonul acesta nu au acelaşi nivel de stabilitate. Au avut meciuri bune, dar nu au avut nivelul dorit. Dinamo Zagreb în special în Europa, în campionat a fost bună în derby-uri, dar a pierdut şi ea puncte. FCSB a avut un sezon bun în Liga 1, în Europa League, anul trecut. În acest sezon, nu sunt la acelaşi nivel, până acum.
Ambele echipe au un stil asemănător de joc, vor să domine jocul, să aibă posesie, să controleze balonul. Va fi interesant, pentru Dinamo Zagreb va fi primul meci după pauză. E greu să prezic în ce direcţie se va duce meciul, dar mă voi uita, sunt curios cum va fi. Pentru fiecare echipă e dificil să joace împotriva lui Dinamo Zagreb, când echipa e la un nivel bun.
(N.r. Veţi fi fanul lui Dinamo Zagreb?) E normal să fiu fanul lor, nu am nimic împotriva celor de la FCSB. Mereu am susţinut fiecare echipă din România în competiţiile europene, nu a contat că a fost FCSB sau Craiova, e important pentru fotbalul românesc. Dar e normal să o susţin pe Dinamo Zagreb la acest meci”, a declarat Zeljko Kopic, la conferinţa de presă.
- Britanicii au prezis scorul final la Dinamo Zagreb – FCSB: “Ei sunt consideraţi uşor favoriţi”
- Revenire importantă la FCSB, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Surprize în lotul care a plecat în Croaţia
- Accidentare la FCSB, înaintea meciului cu Dinamo Zagreb. Ce jucător s-a accidentat şi nu va face deplasarea
- UEFA a anunţat arbitrul care va conduce meciul Dinamo Zagreb – FCSB! Brigadă olandeză la partida din Europa League
- Lui Florin Tănase i-a fost frică să nu facă “un Petrila”, când s-a trezit cu poarta goală! Dezvăluiri incredibile