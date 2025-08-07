Neluţu Varga, convins că CFR Cluj o va elimina pe Braga: "Am încredere în Dan Petrescu" - Antena Sport

Neluţu Varga s-a declarat convins de faptul că CFR Cluj o va elimina pe Braga. În manşa tur a confruntării din turul trei preliminar de Europa League, lusitanii s-au impus cu 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida retur se va disputa joia viitoare, în Portugalia. Până atunci, Braga va debuta în noul sezon de Liga Portugal. Partida din prima etapă, cu Tondela, se va disputa sâmbătă, de la ora 22:30, şi va fi live în AntenaPLAY.

Neluţu Varga, convins că CFR Cluj o va elimina pe Braga

Neluţu Varga a declarat că echipa sa va prinde play-off-ul de Europa League. Patronul de la CFR Cluj a transmis că are încredere totală în Dan Petrescu şi în jucătorii săi.

“Eu zic că-i batem. Ne calificăm. Dacă vom juca la fel, ne vom califica acolo. Am încredere în băieți și în Dan Petrescu. Nu e nicio problemă. Nu e un capăt de lume! Scorul de 1-2 se poate întoarce. Doamne ajută!

Sper ca băieții să fie bine. Nu pot decât să-i felicit. De aici încolo vedem mai departe ce va fi la retur. Sper să fim bine pregătiți și să facem ce avem de făcut, adică să ne calificăm”, a declarat Neluţu Varga, conform gsp.ro, după CFR Cluj – Braga 1-2.