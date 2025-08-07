Neluţu Varga, convins că CFR Cluj o va elimina pe Braga: "Am încredere în Dan Petrescu" - Antena Sport

Neluţu Varga s-a declarat convins de faptul că CFR Cluj o va elimina pe Braga. În manşa tur a confruntării din turul trei preliminar de Europa League, lusitanii s-au impus cu 2-1.
Partida retur se va disputa joia viitoare, în Portugalia. Până atunci, Braga va debuta în noul sezon de Liga Portugal. Partida din prima etapă, cu Tondela, se va disputa sâmbătă, de la ora 22:30, şi va fi live în AntenaPLAY.
Neluţu Varga, convins că CFR Cluj o va elimina pe Braga
Neluţu Varga a declarat că echipa sa va prinde play-off-ul de Europa League. Patronul de la CFR Cluj a transmis că are încredere totală în Dan Petrescu şi în jucătorii săi.
“Eu zic că-i batem. Ne calificăm. Dacă vom juca la fel, ne vom califica acolo. Am încredere în băieți și în Dan Petrescu. Nu e nicio problemă. Nu e un capăt de lume! Scorul de 1-2 se poate întoarce. Doamne ajută!
Sper ca băieții să fie bine. Nu pot decât să-i felicit. De aici încolo vedem mai departe ce va fi la retur. Sper să fim bine pregătiți și să facem ce avem de făcut, adică să ne calificăm”, a declarat Neluţu Varga, conform gsp.ro, după CFR Cluj – Braga 1-2.
CFR Cluj, eşec la limită cu Braga
Nkololo a ratat prima ocazie importantă a întâlnirii, şut pe lângă poartă, în minutul 11, dar cei care au deschis scorul au fost oaspeţii, după şase minute, când Fran Navarro i-a trimis lui Gorby şi francezul a înscris la colţul lung. Elevii lui Dan Petrescu au egalat în minutul 30. Louis Munteanu a şutat din careu, de la 15 metri, mingea a fost deviată de un adversar şi a ajuns în faţa porţii, de unde Sinyan a trimis-o în plasă.
Repriza secundă a început cu un nou gol al celor de la Braga, marcat în minutul 50, după o pasă excelentă a lui Horta, un şut al lui Fran Navarro, apărat de Hindrich, însă mingea a ajuns la Gorby care a reuşit să facă dubla.
În minutul 56 Niakate a blocat şutul periculos al lui Fică, iar clujenii au cerut penalti în minutul 70, după o intrare a lui Zalazar la Bosec, însă nu s-a acordat nimic, şi Dan Petrescu a primit cartonaş galben din cauza protestelor. Până la final nu s-a mai înscris, iar lusitanii s-au impus la Cluj cu 2-1. Calificarea se va decide în manşa secundă, de la Braga, joi, 14 august.