Fostul antrenor al FCSB-ului a semnat. E oficial - Antena Sport

Leo Strizu şi-a găsit echipă! El nu a mai antrenat din 2023, ultima dată el a stat pe banca FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CSL Nanov a anunțat astăzi venirea lui Leo Strizu în funcția de antrenor principal. Fostul tehnician al celor de la FCSB are misiunea de a salva clubul din Teleorman de la retrogradarea din Liga 3. În prezent, CSL Nanov ocupă ultimul loc în seria din care face parte în Liga 3 și are doar 4 puncte acumulate în 12 meciuri jucate. Antrenor la echipă a fost până acum fostul jucător al Rapidului, Ovidiu Herea.

Leo Strizu a părăsit FCSB în martie 2023, după un meci câştigat, cu Petrolul Ploiești, scor 4-1. “Am stat și m-am gândit. În această seară, am luat o decizie foarte grea pentru club și pentru mine. A fost ultimul meci în care voi avea o colaborare cu FCSB. M-am gândit zilele astea. Din motive personale, decizia îmi aparține. Nu o să cadă bine nici echipei, nici clubului, dar e mai bine pentru mine. Nu vreau să intru mai mult în acest subiect. Am motive personale care m-au făcut să iau această decizie. Nu este ușor, dar trebuie să o iau. Eu atât pot să vă spun: Vali Argăseală va avea demisia mea mâine pe birou”, a spus tehnicianul în momentul în care a demisionat.