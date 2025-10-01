Adrian Mititelu a spus ce se întâmplă, de fapt, cu Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev: "Am vorbit cu el" - Antena Sport

Adrian Mititelu a spus ce se întâmplă, de fapt, cu Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev. Atacantul a fost transferat de ucraineni de la FCU Craiova, luna trecută, şi a intrat într-un conflict cu fanii. El a fost acuzat că a distribuit videoclipuri pro-ruse pe reţelele de socializare.
Vladislav Blănuţă şi-a exprimat ulterior susţinerea faţă de Ucraina, în războiul cu Rusia, în ciuda faptului că a fost contestat de suporterii lui Dinamo Kiev.
Adrian Mititelu a spus ce se întâmplă, de fapt, cu Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev
După întregul conflict care l-a avut în centru pe Vladislav Blănuţă, Adrian Mititelu a oferit şi el detalii despre atacantul român. Patronul de la FCU Craiova a dezvăluit că fostul său jucător trece printr-un moment foarte bun la Dinamo Kiev şi are o relaţie bună cu fanii ucraineni.
De asemenea, Mititelu a dezvăluit că a primit o parte din banii de pe transferul lui Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev. Mutarea s-a relizat pentru suma de 2,6 milioane de euro, sumă la care se vor mai adăuga bonusuri de 300.000 de euro.
“Nu are nicio problemă, chiar am vorbit cu el. Este vorba despre o facțiune mai ultranaționalistă. Au apărut multe minciuni despre situația lui de acolo. Ei acolo stau într-un campus la 20 km de Kiev și merg la mall la câteva zile, nu are nicio treabă.
Nu umblă escortat sau mai știu eu ce. Din contră, s-a întâlnit cu unii dintre fani, a făcut poze. Au trecut peste neînțelegerile de acolo. Chiar și la Craiova există un anumit grup care dacă vedeți ce îmi fac mie… Vă spun că Blănuță este din Hîncești, este european, nicio treabă cu Rusia.
Nu știu ce s-a întâmplat atunci pe contul lui, nu pot să-mi explic. Am primit o parte din bani de la Dinamo Kiev, iar zilele următoare voi mai încasa. Cei de acolo sunt foarte serioși”, a declarat Adrian Mititelu, conform digisport.ro.
Vladislav Blănuţă, cotat la două milioane de euro, a bifat deja patru meciuri pentru Dinamo Kiev, fără să marcheze însă vreun gol. Următorul meci al ucrainenilor se va disputa joi, de la 19:45, cu Crystal Palace, în Conference League.
