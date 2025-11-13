Adrian Mutu e convins! Echipa de Champions League la care îl vede pe Ianis Hagi anul viitor: "Aşa simt eu" - Antena Sport

Adrian Mutu are încredere în Ianis Hagi şi este convins că fiul lui Gică Hagi poate reveni la o echipă puternică. În prezent la Alanyaspor, după o perioadă extrem de complicată a carierei, Ianis Hagi a început să aibă prestaţii din ce în ce mai bune în Turcia.

La ultimul meci dinaintea pauzei internaţionale, Ianis Hagi a reuşit să înscrie un gol superb, de la peste 30 de metri. “Torpila” internaţionalului român a ajutat-o pe Alanyaspor să obţină un punct în meciul cu Trabzonspor, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Adrian Mutu crede că Ianis Hagi poate ajunge la Galatasaray sezonul viitor

Adrian Mutu este convins că Ianis Hagi poate ajunge la o echipă importantă dacă va continua să aibă astfel de evoluţii sezonul acesta la Alanyaspor şi crede că anul viitor poate prinde un transfer la Galatasaray, echipa la care tatăl său a scris istorie:

“Ianis Hagi ar putea să vină din urmă și să prindă un Galatasaray. Dacă va continua să aibă evoluții bune la Alanyaspor, la anul poate ajunge la Galatasaray. Așa simt eu”, a declarat Adrian Mutu, la digisport.ro.

Gică Hagi, tatăl lui Ianis Hagi, a evoluat pentru Galatasaray în perioada 1996-2001. În 192 de meciuri, “Regele” a marcat 72 de goluri şi a oferit 63 de pase decisive. De asemenea, el a cucerit alături de formaţia din Turcia două trofee europene, Cupa UEFA şi Supercupa Europei.