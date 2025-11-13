Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Mutu e convins! Echipa de Champions League la care îl vede pe Ianis Hagi anul viitor: "Aşa simt eu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Adrian Mutu e convins! Echipa de Champions League la care îl vede pe Ianis Hagi anul viitor: “Aşa simt eu”

Adrian Mutu e convins! Echipa de Champions League la care îl vede pe Ianis Hagi anul viitor: “Aşa simt eu”

Publicat: 13 noiembrie 2025, 8:59

Comentarii
Adrian Mutu e convins! Echipa de Champions League la care îl vede pe Ianis Hagi anul viitor: Aşa simt eu

Ianis Hagi, în timpul intonării imnului României / Sport Pictures

Adrian Mutu are încredere în Ianis Hagi şi este convins că fiul lui Gică Hagi poate reveni la o echipă puternică. În prezent la Alanyaspor, după o perioadă extrem de complicată a carierei, Ianis Hagi a început să aibă prestaţii din ce în ce mai bune în Turcia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La ultimul meci dinaintea pauzei internaţionale, Ianis Hagi a reuşit să înscrie un gol superb, de la peste 30 de metri. “Torpila” internaţionalului român a ajutat-o pe Alanyaspor să obţină un punct în meciul cu Trabzonspor, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Adrian Mutu crede că Ianis Hagi poate ajunge la Galatasaray sezonul viitor

Adrian Mutu este convins că Ianis Hagi poate ajunge la o echipă importantă dacă va continua să aibă astfel de evoluţii sezonul acesta la Alanyaspor şi crede că anul viitor poate prinde un transfer la Galatasaray, echipa la care tatăl său a scris istorie:

“Ianis Hagi ar putea să vină din urmă și să prindă un Galatasaray. Dacă va continua să aibă evoluții bune la Alanyaspor, la anul poate ajunge la Galatasaray. Așa simt eu”, a declarat Adrian Mutu, la digisport.ro.

Gică Hagi, tatăl lui Ianis Hagi, a evoluat pentru Galatasaray în perioada 1996-2001. În 192 de meciuri, “Regele” a marcat 72 de goluri şi a oferit 63 de pase decisive. De asemenea, el a cucerit alături de formaţia din Turcia două trofee europene, Cupa UEFA şi Supercupa Europei.

Reclamă
Reclamă

În ceea ce îl priveşte pe Ianis Hagi, acesta a evoluat în 8 meciuri pentru Alanyaspor în acest sezon. El a marcat două goluri superbe în această perioadă şi a oferit şi o pasă de gol.

La echipa naţională, el a revenit în luna octombrie, după ce nu a prins lotul la acţiunea din septembrie. Ianis Hagi a marcat un gol în amicalul cu Moldova, în timp ce în meciul cu Austria, el a centrat la golul marcat de Virgil Ghiţă în prelungiri care a adus victoria. În ambele partide, Ianis Hagi a fost căpitan.

Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
Reclamă

România mai are două meciuri de disputat în preliminariile World Cup 2026, cu Bosnia şi San Marino. Meciul cu San Marino se joacă marţi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

  • 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ianis Hagi în acest moment, potrivit transfermarkt.com
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000 € pe cei care decid să se mute acolo
Observator
Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000 € pe cei care decid să se mute acolo
Bosnia – România se joacă la data la care „tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele pentru care totul s-ar putea repeta la Zenica
Fanatik.ro
Bosnia – România se joacă la data la care „tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele pentru care totul s-ar putea repeta la Zenica
9:54
Primul jucător care e OUT de la Rapid. La cine va renunța Costel Gâlcă în iarnă
9:36
Decizie istorică luată de Real Madrid! Numele stadionului a fost schimbat după 70 de ani
9:18
Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren la Tottenham: „E un interes din Italia”
8:50
Sorin Cârțu, reacție fermă despre noul antrenor al Universității Craiova: „E necunoscut. Nu știu dacă e bine sau rău”
8:34
Gigi Becali, contrazis în direct după ce l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea: „De ce să te cerți cu el?”
8:33
Motivul pentru care jucătorii de la FCSB pot da în judecată clubul. Anunţul lui Mihai Stoica: “Sunt chestii interpretabile”
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 4 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 5 FotoNadia Comăneci a vorbit despre plecarea din România la împlinirea vârstei de 64 de ani 6 Gigi Becali s-a săturat şi renunţă la un jucător de la FCSB: “Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ştefănescu”
Citește și
Cele mai citite
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!