Andrea Compagno e "maşină de goluri" în China şi şi-a dezvăluit marele vis: "Aş fi fericit dacă s-ar întâmpla asta!" - Antena Sport

Andrea Compagno marchează la foc automat în China, pentru Tianjin Tiger, dar visează la un transfer în Serie A. Fostul atacant de la FC U Craiova şi FCSB a recunoscut că acesta este marele său vis. Andrea Compagno a plecat de la FCSB pentru doar 150.000, după ce a căzut în dizgraţia lui Gigi Becali. Ajuns în China, Andrea Compagno marchează pe bandă rulantă. Acesta are 19 goluri în 33 de meciuri jucate în toate competiţiile. Într-un interviu acordat jurnalistului Gianluca Di Marzio, Compagno a dezvăluit cine au fost idolii săi şi că visează săa jungă să joace la un moment dat în Serie A. Andrea Compagno e „maşină de goluri" în China şi şi-a dezvăluit marele vis "De când eram copil (n.r. visează să joace în Serie A). Sunt ligi cu valoare mai mare. Dar am crescut cu Ronaldo Fenomenul, Baggio. Vieri și Pippo Inzaghi. E un vis. Nu obiectiv. Nu poți prezice viitorul. Dacă ar veni vreodată un apel din Serie A, aș fi fericit. Dar nu îmi stabilesc așteptări pentru mine. Pentru că oricare ar fi destinația, capul și perseverența nu vor lipsi niciodată", a spus Andrea Compagno pentru Gianluca Di Marzio. Andrea Compagno a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Gigi Becali Andrea Compagno a dat cărţile pe faţă despre Gigi Becali, la şapte luni de la plecarea de la FCSB. Atacantul italian a oferit declaraţii despre patronul campioanei, după ce acesta îl ţinea pe bancă, în ultima sa perioadă petrecută la formaţia roş-albastră.

„Toată lumea îl știe pe Gigi Becali. A făcut foarte bine pentru acest club, a făcut foarte multe achiziții. Cine ajunge la FCSB știe ce condiții sunt aici, ce suporteri sunt. Am văzut foarte multe știri că am zis de patron doar că mă schimba la pauză, că eram supărat pe asta. Când am plecat, am vorbit frumos. Asta a fost, nu am nimic cu Gigi, i-am mulțumit că mi-a dat oportunitatea să fac un pas mare în cariera mea”, spunea acum două luni Andrea Compagno.

Andrea Compagno a fost transferat de FCSB în vara lui 2022, de la FCU Craiova. Gigi Becali a „spart banca” la momentul respectiv, pentru transferul atacantului, plătindu-i lui Adrian Mititelu suma de 1,5 milioane de euro. Compagno a bifat 55 de meciuri la formaţia roş-albastră, timp în care a reuşit să marcheze 20 de goluri. Compagno a fost golgheterul FCSB-ului în sezonul 2022-2023, perioadă în care a reuşit să marcheze 16 goluri.

