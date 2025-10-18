Ange Postecoglou a fost demis de la Nottingham Forest - Antena Sport

Închide meniul
Ange Postecoglou a fost demis de la Nottingham Forest

Radu Constantin Publicat: 18 octombrie 2025, 17:09

Ange Postecoglou, în timpul unui meci / Profimedia Images

Ange Postecoglou a fost concediat de Nottingham Forest, imediat după ce a pierdut meciul cu Chelsea, cu 3-0.

Cu Ange Postecoglou antrenor, Nottingham Forest a ajuns în subsolul clasamentului, pe locul 18, cu doar 5 puncte.

Ange Postecoglou rămâne singurul antrenor din Istoria lui Nottingham Forest, care în 8 meciuri nu a reuşit vreo victorie! El a fost numit în locul lui Nuno Espirito, dar mandatul lui pe banca tehnică a echipei s-a dovedit catastrofal. Într-un comunicat, clubul a confirmat despărţirea: “Nottingham Forest poate confirma că, în urma unei serii de rezultate şi evoluţii dezamăgitoare Ange Postecoglou a fost eliberat din funcţia de antrenor pricipal”.

