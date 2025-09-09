Ange Postecoglou este noul antrenor al lui Nottingham Forest - Antena Sport

Închide meniul
Ange Postecoglou este noul antrenor al lui Nottingham Forest

Publicat: 9 septembrie 2025, 16:17

Ange Postecoglou este noul antrenor al lui Nottingham Forest

Ange Postecoglou şi Radu Drăguşin / Profimedia

Fostul tehnician al lui Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, a fost numit antrenor principal al echipei engleze de fotbal Nottingham Forest, după ce Nuno Espirito Santo a fost demis din funcţie, a anunţat marţi clubul, informează Reuters.

Forest a confirmat în primele ore ale zilei de marţi că l-a eliberat pe Nuno din funcţie. Antrenorul portughez a recunoscut luna trecută că relaţia sa cu proprietarul clubului, Evangelos Marinakis, s-a deteriorat.

Ange Postecoglou, noul antrenor al lui Nottingham Forest

“Aducem la club un antrenor care a câştigat regulat trofee”, a declarat Marinakis într-un comunicat despre numirea lui Postecoglou.

“Experienţa sa în a antrena echipe la cel mai înalt nivel, împreună cu dorinţa de a construi ceva special alături de noi la Forest, îl fac o persoană fantastică pentru a ne ajuta în călătoria noastră şi a ne îndeplini în mod constant toate obiectivele”, a adăugat Marinakis.

Fost internaţional australian, născut în Grecia, Postecoglou a dus-o pe Tottenham către primul trofeu major din 2008, când a câştigat Europa League în mai. Însă Spurs a fost în dificultate în Premier League, clasarea pe locul 17 ducând la demiterea sa în iunie.

Nuno preluase echipa în decembrie 2023, succedându-i lui Steve Cooper, şi a reuşit să o salveze de la retrogradare.

În sezonul trecut, Nottingham Forest s-a clasat pe locul al şaptelea în Premier League, cea mai bună clasare a sa din stagiunea 1994/95.

“Pădurarii” au luat locul echipei Crystal Palace în Europa League, după ce clubul londonez a fost retrogradat de UEFA în Conference League din cauza regulii multi-proprietate.

În prezent, Nottingham Forest ocupă locul 10 în Premier League, după trei etape, pierzând ultimul meci cu Nuno antrenor, 0-3 cu West Ham.

Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”