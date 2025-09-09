Ange Postecoglou este noul antrenor al lui Nottingham Forest - Antena Sport

Fostul tehnician al lui Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, a fost numit antrenor principal al echipei engleze de fotbal Nottingham Forest, după ce Nuno Espirito Santo a fost demis din funcţie, a anunţat marţi clubul, informează Reuters.

Forest a confirmat în primele ore ale zilei de marţi că l-a eliberat pe Nuno din funcţie. Antrenorul portughez a recunoscut luna trecută că relaţia sa cu proprietarul clubului, Evangelos Marinakis, s-a deteriorat.

“Aducem la club un antrenor care a câştigat regulat trofee”, a declarat Marinakis într-un comunicat despre numirea lui Postecoglou.

“Experienţa sa în a antrena echipe la cel mai înalt nivel, împreună cu dorinţa de a construi ceva special alături de noi la Forest, îl fac o persoană fantastică pentru a ne ajuta în călătoria noastră şi a ne îndeplini în mod constant toate obiectivele”, a adăugat Marinakis.

