Ange Postecoglou este noul antrenor al lui Nottingham Forest - Antena Sport

Fostul tehnician al lui Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, a fost numit antrenor principal al echipei engleze de fotbal Nottingham Forest, după ce Nuno Espirito Santo a fost demis din funcţie, a anunţat marţi clubul, informează Reuters.
Forest a confirmat în primele ore ale zilei de marţi că l-a eliberat pe Nuno din funcţie. Antrenorul portughez a recunoscut luna trecută că relaţia sa cu proprietarul clubului, Evangelos Marinakis, s-a deteriorat.
Ange Postecoglou, noul antrenor al lui Nottingham Forest
“Aducem la club un antrenor care a câştigat regulat trofee”, a declarat Marinakis într-un comunicat despre numirea lui Postecoglou.
“Experienţa sa în a antrena echipe la cel mai înalt nivel, împreună cu dorinţa de a construi ceva special alături de noi la Forest, îl fac o persoană fantastică pentru a ne ajuta în călătoria noastră şi a ne îndeplini în mod constant toate obiectivele”, a adăugat Marinakis.
Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Ange Postecoglou as the Club’s First Team Head Coach.
Postecoglou has been in management for over 25 years, arriving on Trentside with experience of regularly competing and winning trophies at the highest level.… pic.twitter.com/Yc2XLrZa7M
— Nottingham Forest (@NFFC) September 9, 2025
Fost internaţional australian, născut în Grecia, Postecoglou a dus-o pe Tottenham către primul trofeu major din 2008, când a câştigat Europa League în mai. Însă Spurs a fost în dificultate în Premier League, clasarea pe locul 17 ducând la demiterea sa în iunie.
Nuno preluase echipa în decembrie 2023, succedându-i lui Steve Cooper, şi a reuşit să o salveze de la retrogradare.
În sezonul trecut, Nottingham Forest s-a clasat pe locul al şaptelea în Premier League, cea mai bună clasare a sa din stagiunea 1994/95.
“Pădurarii” au luat locul echipei Crystal Palace în Europa League, după ce clubul londonez a fost retrogradat de UEFA în Conference League din cauza regulii multi-proprietate.
În prezent, Nottingham Forest ocupă locul 10 în Premier League, după trei etape, pierzând ultimul meci cu Nuno antrenor, 0-3 cu West Ham.
