Antrenorul care a murit în Serbia acuzase dureri înainte de meci. Care a fost cauza decesului - Antena Sport

Antrenorul care a murit în Serbia acuzase dureri înainte de meci. Care a fost cauza decesului

Antrenorul care a murit în Serbia acuzase dureri înainte de meci. Care a fost cauza decesului

Antrenorul care a murit în Serbia acuzase dureri înainte de meci. Care a fost cauza decesului

Andrei Nicolae Publicat: 4 noiembrie 2025, 14:07

Antrenorul care a murit în Serbia acuzase dureri înainte de meci. Care a fost cauza decesului

Mladen Zizovic, înainte de o conferință de presă / Profimedia

Lumea fotbalului din Serbia a fost marcată luni seara de moartea subită a lui Mladen Zizovic, antrenorul celor de la Radnicki 1923, care a decedat în drum spre spital, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului contra celor de la Mladost. Recent, în presa locală au apărut noi informații legate de evenimentul tragic, printre care cauza morții, dar și un alt detaliu privind ce s-a întâmplat chiar înainte de partidă.

Decesul lui Mladen Zizovic la 44 de ani a generat o serie de reacții în fotbalul sârb din partea multor cluburi, dar de asemenea și anumite întrebări la care jurnaliștii încearcă să răspundă. Cea mai mare dilemă era legată de cauza morții, iar presa a aflat că tragedia s-a întâmplat în urma unui infarct.

Ce au aflat jurnaliștii din Serbia de moartea lui Mladen Zizovic

Potrivit jurnaliștilor de la tvarenasport.com, care sunt citați de cei de la sportal.blic.rs, Zizovic a “s-a plâns de dureri al stomac înainte de meci, crezând că e o problemă cauzată de mâncarea (pește) consumată în acea zi.

Cu toate acestea, se pare că a fost un infarct care, în ciuda intervenției rapide a echipei medicale, a fost fatal“, a notat presa din Serbia. Detaliul punctat de jurnaliști sugerează că antrenorul lui Radnicki este posibil să fi avut probleme necunoscute de el care au dus ulterior la decesul său regretabil.

Cei care vor să își ia adio de la Mladen Zizovic vor avea ocazia să o facă pe 5 noiembrie, mâine, după care antrenorul va fi înmormântat.

1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 4 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat” 5 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 6 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii
