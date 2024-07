Anunţ de ultim moment despre Olimpiu Moruţan! Când este aşteptat să revină pe teren: "A fost foarte grav!" - Antena Sport

„Moruţan se recuperează bine, sunt echipe care chiar şi în situaţia asta, când el ar putea juca din septembrie, îl vor. Moruţan va găsi o echipă bună, sunt echipe din Italia, din Portugalia, care l-ar dori. Împrumut, cu opţiune de cumpărare.

Galatasaray înţelege că Moruţan e şi accidentat şi mai are un an de contract, îl pot împrumuta, cu opţiune de transfer. Te poţi înţelege. Discutăm cu echipe bune, care-i ofereau tot contractul pe care îl are la Galatasaray”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.