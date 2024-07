Curg ofertele pentru Olimpiu Moruţan! Anunţul lui Giovanni Becali: "Discutăm cu echipe bune!" - Antena Sport

Curg ofertele pentru Olimpiu Moruţan | Anunţul lui Giovanni Becali Olimpiu Moruţan, în timpul unui meci amical la Galatasaray/ Profimedia Giovanni Becali a dezvăluit că ofertele curg pentru Olimpiu Moruţan, deşi internaţionalul român este în continuare accidentat. Impresarul a transmis că mijlocaşul se va despărţi de Galatasaray, în această vară. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Olimpiu Moruţan se va recupera şi va reveni pe teren, după accidentarea teribilă suferită, în luna septembrie. Curg ofertele pentru Olimpiu Moruţan | Anunţul lui Giovanni Becali Giovanni Becali a făcut „lumină” în cazul lui Olimpiu Moruţan. Acesta a dezvăluit că recuperarea internaţionalului român decurge excelent, însă va reveni pe teren după startul sezonului. În ciuda acestui fapt, Giovanni Becali a transmis că Olimpiu Moruţan este dorit de echipe din Italia şi Portugalia. Impresarul a mai transmis că Galatasaray ar urma să-l cedeze sub formă de împrumut, iar viitoarea echipă a internaţionalului român va avea şi opţiunea de a-l transfera definitiv pe acesta. „Moruţan se recuperează bine, sunt echipe care chiar şi în situaţia asta, când el ar putea juca din septembrie, îl vor. Moruţan va găsi o echipă bună, sunt echipe din Italia, din Portugalia, care l-ar dori. Împrumut, cu opţiune de cumpărare. Reclamă

Galatasaray înţelege că Moruţan e şi accidentat şi mai are un an de contract, îl pot împrumuta, cu opţiune de transfer. Te poţi înţelege. Discutăm cu echipe bune, care-i ofereau tot contractul pe care îl are la Galatasaray”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Giovanni Becali, anunţ despre oferta Borussiei Dortmund pentru Dennis Man

Giovanni Becali a făcut un anunţ despre oferta Borussiei Dortmund pentru Dennis Man. Impresarul jucătorului a confirmat interesul germanilor pentru internaţionalul român, însă a dezvăluit că acesta a ales să continue la Parma.

Giovanni Becali a dezvăluit că a avut întâlniri cu oficialii celor de la Borussia Dortmund, pentru un transfer al lui Dennis Man. Germanii erau gata să plătească suma de 15 milioane de euro, pentru a obţine semnătura internaţionalului român.

„Băieții sunt aproape de a semna prelungiri cu Parma. A fost tevatură pentru că jucătorii au cerut niște sume, voiau niște clauze. Lucrăm de două luni la aceste contracte, Mâine, poimâine închidem sarabanda. Și cu Borussia Dortmund m-am întâlnit, cu domnul Waske, la Madrid. Mi-a zis că e interes, n-au mai insistat, dar era pe lista lor. Pentru Dortmund nu erau o problemă 15-16 milioane, suma pe care mi-au spus-o cei de la Parma c-o vor, în caz că nu ne înțelegeam”, a declarat Giovanni Becali, conform digisport.ro.