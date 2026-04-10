Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație”

Un membru al Comitetului director al Federației din Turcia a mers la Arena Națională

Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi, după două zile în care 15.000 de oameni au fost prezenți la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Mircea Lucescu a scris istorie în fotbalul românesc, precum și în cel din Ucraina și cel din Turcia. Astfel, Federația de Fotbal din Turcia, acolo unde Lucescu a fost selecționer între 2017 și 2019, a trimis reprezentanți la priveghi și o coroană de flori.

Mesajul Federației din Turcia

Ural Akuzum, membru în Comitetul Director al Federației din Turcia, a venit la priveghi împreună cu fostul președinte al Federației, Servet Yardimci. Cei doi au mers și la președintele FRF, Răzvan Burleanu, pentru a-i transmite condoleanțe, dar și la ambasadorul Turciei la București, Ozgur Kivanc Altan.

La Arena Națională, Akuzum a scris un mesaj din partea Federației din Turcia în cartea memorială deschisă la locație.

„Prin înțelepciunea ta și prin personalitatea ta filosofică și intelectuală, ai marcat o întreagă generație în fotbalul turc. Ai privit fotbalul dincolo de simplul joc, ca pe o cultură rafinată de disciplină, eleganță și gândire.