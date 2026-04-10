Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație”

Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi, după două zile în care 15.000 de oameni au fost prezenți la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu.
Mircea Lucescu a scris istorie în fotbalul românesc, precum și în cel din Ucraina și cel din Turcia. Astfel, Federația de Fotbal din Turcia, acolo unde Lucescu a fost selecționer între 2017 și 2019, a trimis reprezentanți la priveghi și o coroană de flori.
Mesajul Federației din Turcia
Ural Akuzum, membru în Comitetul Director al Federației din Turcia, a venit la priveghi împreună cu fostul președinte al Federației, Servet Yardimci. Cei doi au mers și la președintele FRF, Răzvan Burleanu, pentru a-i transmite condoleanțe, dar și la ambasadorul Turciei la București, Ozgur Kivanc Altan.
La Arena Națională, Akuzum a scris un mesaj din partea Federației din Turcia în cartea memorială deschisă la locație.
„Prin înțelepciunea ta și prin personalitatea ta filosofică și intelectuală, ai marcat o întreagă generație în fotbalul turc. Ai privit fotbalul dincolo de simplul joc, ca pe o cultură rafinată de disciplină, eleganță și gândire.
În numele Federației Turce de Fotbal, îți transmitem toată aprecierea și respectul nostru pentru contribuția ta la formarea atâtor oameni de fotbal și pentru puntea puternică pe care ai construit-o între cele două țări” a scris Ural Akuzum în cartea memorială.
