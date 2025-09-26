Au fost la un pas să joace cu Real Madrid și Barcelona, acum se remarcă prin 17 „împrumuturi” - Antena Sport

Fondată în 1927 într-un mic oraș din nord-estul Spaniei, CD Mirandés a fost sezonul trecut la un pas de promovare în La Liga. Echipa din Miranda de Ebro a jucat finala play-off-ului pentru promovare și a pierdut în prelungiri, în fața lui Oviedo, după o victorie acasă (1-0) și un eșec în deplasare (1-3). În acest sezon, Mirandés a pornit mai slab și după șapte etape ocupă doar locul 14 în Segunda División, cu șapte puncte.

Mirandés are 17 jucători împrumutați, record în Europa!

Sezonul trecut, aproape de promovare cu 13 fotbaliști împrumutați

Mirandés nu a evoluat niciodată în La Liga. De-a lungul istoriei, cel mai des a jucat în a treia ligă din Spania.

Carlos Fernández, atacant de 29 de ani împrumutat de la Real Sociedad, e golgheterul echipei în acest sezon, cu trei goluri.

Dar echipa iese în evidență la alt capitol: dintre cei 24 de jucători din lot, doar șapte au contract cu Mirandés! Dintre ei, trei sunt portari. Nu mai puțin de 17 jucători care evoluează în această stagiune pentru Mirandés sunt împrumutați, record absolut în Europa. Cei mai mulți vin de la cluburi din Spania, precum Espanyol, Betis, Valencia, Atlético Madrid sau Real Sociedad. Dar există și fotbaliști împrumutați din Portugalia (Braga) și Arabia Saudită (Al Qadsiah).La nivel european, Juve Stabia, din Serie B, are 11 jucători împrumutați, totuși foarte departe de ceea ce se întâmplă la Mirandés. Tot în Italia, Cremonese și Empoli au câte nouă fotbaliști care joacă sub formă de împrumut.Culmea, Mirandés și-a făcut un obicei din a rezista în Segunda División cu numeroase împrumuturi. În stagiunea trecută, când au fost la câteva minute de o promovare istorică, Los Rojillos s-au bazat pe 13 jucători împrumutați!Antrenată de italianul Alessio Lisci, acum la Osasuna, Mirandés a avut doar nouă fotbaliști sub contract cu clubul. Chiar și așa, cu o echipă încropită pe ultima sută de metri, ar fi putut ajunge în prima ligă.